廣達華碩台灣大 組AI國家隊

科技部昨天舉行「結合台灣AI領頭業者 打造國家AI雲端平台」記者會，左起為國研院院長王永和、廣達電腦董事長林百里、科技部長陳良基、華碩董事長施崇棠、台灣大哥大董事長蔡明忠、國研院國網中心主任謝錫出席建置宣誓儀式，期能在年底完成台灣第一個自研自製AI雲端平台的決心。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook

「AI國家隊」昨（1）日正式成軍，在科技部號召下，廣達、華碩、台灣大等國內重量級科技廠商共同參與「國家AI雲端平台」建置案，目標今年底前完成打造台灣第一個自研自製的AI雲端平台，未來更希望將成功經驗複製到海外。

科技部的「小國大戰略」AI推展五大策略，前期最指標計畫就是國家AI雲端平台。標案僅11億元，但昨天包括科技部長陳良基、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、台灣大哥大董事長蔡明忠全部到齊，三家公司合計年營收高達1.6兆元，黃金陣容首度聯手，承諾不惜血本，打造國家級AI雲端平台。林百里更表示，「台灣要用AI改變世界」。

陳良基昨天強調，不只廣達、華碩、台灣大三家公司，此次AI雲端主機總共會動用多達2,000片GPU（繪圖處理晶片），由台灣出身的黃仁勳創辦的Nvidia提供，背後晶圓製造是台積電，清一色是台灣廠商，展現台灣在AI供應鏈的重要性，希望「要像當年台灣用PC改變全世界」。希望業者為台灣奉獻最大心力，為國內「AI產業化」跨出一大步。

蔡明忠表示，台哥大決心「不惜血本」來建置AI雲端平台，他相信，5G時代，AI會更加如火如荼地發展，因此必須要做好準備。施崇棠表示，人類進入智能革命時代，AI雲端平台建置代表以國家隊力量來打世界盃。

林百里表示，AI技術突破，將使AI應用與服務愈加普及，帶動新一波科技發展與機會，「台灣不能缺席」，必須讓台灣科技邁向新的未來；結合國內最好的軟硬體及強大網路與AI研發，採用nVIDIA的GPU及台積電晶片，「都是台灣人的技術」，衷心希望「台灣AI科技大業」順利成功。

他說，台灣本土市場很小，所以更要團結，不能分散火力。透過組成「國家隊」，先把自己的市場照顧好，之後再拓展國外市場。