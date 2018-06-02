親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
用電創歷史新高
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

廣達華碩台灣大 組AI國家隊

2018-06-02 01:11經濟日報 記者江睿智曾仁凱黃晶琳／台北報導

科技部昨天舉行「結合台灣AI領頭業者 打造國家AI雲端平台」記者會，左起為國研院...
科技部昨天舉行「結合台灣AI領頭業者 打造國家AI雲端平台」記者會，左起為國研院院長王永和、廣達電腦董事長林百里、科技部長陳良基、華碩董事長施崇棠、台灣大哥大董事長蔡明忠、國研院國網中心主任謝錫出席建置宣誓儀式，期能在年底完成台灣第一個自研自製AI雲端平台的決心。 記者曾吉松／攝影
分享

「AI國家隊」昨（1）日正式成軍，在科技部號召下，廣達、華碩、台灣大等國內重量級科技廠商共同參與「國家AI雲端平台」建置案，目標今年底前完成打造台灣第一個自研自製的AI雲端平台，未來更希望將成功經驗複製到海外。

科技部的「小國大戰略」AI推展五大策略，前期最指標計畫就是國家AI雲端平台。標案僅11億元，但昨天包括科技部長陳良基、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠、台灣大哥大董事長蔡明忠全部到齊，三家公司合計年營收高達1.6兆元，黃金陣容首度聯手，承諾不惜血本，打造國家級AI雲端平台。林百里更表示，「台灣要用AI改變世界」。

陳良基昨天強調，不只廣達、華碩、台灣大三家公司，此次AI雲端主機總共會動用多達2,000片GPU（繪圖處理晶片），由台灣出身的黃仁勳創辦的Nvidia提供，背後晶圓製造是台積電，清一色是台灣廠商，展現台灣在AI供應鏈的重要性，希望「要像當年台灣用PC改變全世界」。希望業者為台灣奉獻最大心力，為國內「AI產業化」跨出一大步。

蔡明忠表示，台哥大決心「不惜血本」來建置AI雲端平台，他相信，5G時代，AI會更加如火如荼地發展，因此必須要做好準備。施崇棠表示，人類進入智能革命時代，AI雲端平台建置代表以國家隊力量來打世界盃。

林百里表示，AI技術突破，將使AI應用與服務愈加普及，帶動新一波科技發展與機會，「台灣不能缺席」，必須讓台灣科技邁向新的未來；結合國內最好的軟硬體及強大網路與AI研發，採用nVIDIA的GPU及台積電晶片，「都是台灣人的技術」，衷心希望「台灣AI科技大業」順利成功。

他說，台灣本土市場很小，所以更要團結，不能分散火力。透過組成「國家隊」，先把自己的市場照顧好，之後再拓展國外市場。

由科技部主導打造的「AI雲端平台」標案，為「AI小國大戰略」計畫的其中一環，金額只有11億元，但此案是台灣發展AI的指標案。整體來說，科技部計畫後續在五年內要投入160億元衝刺AI事業，包括硬體部分，計畫4年投資50億元建構AI主機；五年內每年投資10億元，設立AI創新研究中心，加強AI應用時需要的AI人才與技術。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

雲端平台科技部台積電
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

仁寶執行副總 陳招成退休

2018-06-02 00:03

自動化躍台達電營運主引擎

2018-06-02 01:11

台達電股東會11日改選 鄭崇華次子將任董事

2018-06-02 00:37

和碩攻AI 將推新產品

2018-06-02 00:03

台直播平台M17將來美IPO 募資9500萬美元

2018-06-01 20:19

499之亂 中華電違反勞基法遭罰102萬

2018-06-01 19:19

vivo登台韋奇夆掌舵 通路徵才齊發

2018-06-01 19:18

東協台商500強 前三大為華碩、鴻海及台達電

2018-06-01 18:10

產官學聯手 生醫AI晶片設計獲突破

2018-06-01 18:00

比照張忠謀模式 陳良基盼延攬人才回台

2018-06-01 16:37

循環經濟夯 永續論壇盼創三贏

2018-06-01 15:45

影／廣達、華碩、台灣大哥大 合推AI雲端平台

2018-06-01 14:51

傳蘋果將用OLED螢幕？ 童子賢淡定

2018-06-01 14:36

夏普+竹間智能 亞洲首間旗艦店開幕

2018-06-01 14:36

華擎逆勢成長 今年拚500萬片主機板

2018-06-01 14:36

亞洲唯一 夏普智能旗艦店三創登場

2018-06-01 14:35

在「市場小三逆襲」之後 國巨陳泰銘下一步盤算

2018-06-01 13:29

張忠謀談中美：現在我是比較樂觀了…

2018-06-01 13:20

對決Pepper 華碩機器人Zenbo揮軍商用市場

2018-06-01 13:09

搶加入AI國家隊 廣達華碩台灣大踢走這兩家業者

2018-06-01 13:09

蔡明忠談AI 被女兒吐槽：你不懂少講一點

2018-06-01 13:01

華碩加入AI國家隊 合打世界盃

2018-06-01 12:08

施崇棠：還有太多挑戰 續任華碩團隊

2018-06-01 12:07

廣達林百里：30年前PC改變世界 現在用AI改變世界

2018-06-01 11:52

和泰車6月推購車優惠 價值超過10萬元

2018-06-01 11:41

科技部「結合台灣AI領頭業者 打造國家AI雲端平台」

2018-06-01 11:21

三大企業誓師 林百里：今天是邁向AI的一大步

2018-06-01 10:54

鑽研人性找痛點 一款記帳App變3億人理財夥伴

2018-06-01 09:52

科技部推AI國家隊 五年要培育4,000人才

2018-06-01 02:08

科技部揪伴 打造AI國家隊

2018-06-01 02:08

新款Pixel採樂金顯示器OLED 台廠受惠

2018-06-01 02:08

17 Media創辦人黃立成 要打敗臉書

2018-06-01 02:08

手機市場 Q1重回正成長

2018-06-01 02:08

M17將赴美IPO 募資28億元

2018-06-01 02:08

鴻海報捷 將代工Google新機

2018-06-01 02:08

財經觀點／虛擬電商跨足實體 看看美國經驗

2018-06-01 00:06

工研院：與大創有協議商標 但授權金額保密協定不能講

2018-05-31 21:12

陳泰銘瘋狂併購 只為掌握定價權

2018-05-30 15:57

大立光最大敵人！6萬人民幣起家的舜宇光學如何崛起？

2018-05-30 15:26
看更多

熱門文章

驚！台北信義區一度傳大停電 101、新光三越陷入漆黑

2018-06-01 14:53

對不缺電沒信心？ 洪孟楷：總統府花百萬招標不斷電系統

2018-06-01 11:12

台中房屋稅30年未調下月漲60％ 專家神回三個不應該

2018-06-01 09:31

饋線跳脫事故太頻繁 台電董座楊偉甫研判3點原因

2018-06-01 17:18

又是饋線跳脫！信義區2800戶跳電 101也受影響

2018-06-01 15:12

蔡明忠談AI 被女兒吐槽：你不懂少講一點

2018-06-01 13:01

夏月電價今起上路 一般家庭電費月增約440元

2018-06-01 10:41

信義區大停電 網友諷：保證不缺電只是分區輪流跳電

2018-06-01 16:02

又跳脫停電 羅智強：蔡英文 不會治國就早點下台

2018-06-01 16:59

信義區跳電 朱學恒：是愛不夠還是台灣價值不夠？

2018-06-01 16:16

地震基金再保經紀人遴選爭議 老總發聲明說始末

2018-06-01 09:46

搶加入AI國家隊 廣達華碩台灣大踢走這兩家業者

2018-06-01 13:09

大台北親水住宅這裡最夯 2字頭可買到

2018-06-01 09:48

高雄「種電」 三年半有成

2018-06-01 09:39

政府能否保證今夏不缺電？ 賴揆：全力以赴

2018-06-01 18:03

林口選手村社會住宅 7月2日至8月15日受理申請

2018-06-01 12:31

徐國勇：發電緊了點 但不會有缺電問題

2018-06-01 16:08

廣達林百里：30年前PC改變世界 現在用AI改變世界

2018-06-01 11:52

信義區台北101微風、新光三越跳電？市府：非大規模停電

2018-06-01 15:39

影／中油董座是過渡？ 戴謙否認：擱有人比我卡短！

2018-06-01 15:25

三大企業誓師 林百里：今天是邁向AI的一大步

2018-06-01 10:54

影／首座漁電共生養殖場啟用 賴清德：2025非核家園不跳票

2018-06-01 16:10

影╱拍賣新莊3千萬豪宅 執行分署首度提供帶看服務

2018-06-01 15:14

5月桃園、台中、台南、高雄交易量 月增逾25%

2018-06-01 11:47

林口社會宅公告招租 四房型不超過2萬元

2018-06-01 12:05

王道銀行推暑期實習 不限科系月薪22K

2018-06-01 11:53

傳蘋果將用OLED螢幕？ 童子賢淡定

2018-06-01 14:36

和泰車6月推購車優惠 價值超過10萬元

2018-06-01 11:41

藍控花百萬招標不斷電系統 總統府：政治口水、外行

2018-06-01 12:49

北市5月買氣大噴發 月增47%

2018-06-01 12:55

台車市維持高檔 豐田月銷逆勢跌破萬台

2018-06-01 17:56

6月汽車銷售旺月 促銷方案端上桌

2018-06-01 14:40

銀保證3業 義大利曝險總額不到千億

2018-06-01 06:30

亞洲唯一 夏普智能旗艦店三創登場

2018-06-01 14:35

業務員衝保單偽造風險評估表 南山坦承疏失

2018-06-01 14:25

經營權之爭 公司派批許作名：培育你的母親永大在哭泣

2018-06-01 13:12

綜所稅619萬戶完成申報 平均一戶繳2萬

2018-06-01 21:41

車用晶片成長力道強勁 連3年創新高

2018-06-01 12:42

台灣供應鏈深具彈性 有潛力成為電動車王國

2018-06-01 18:07

北市信義區傳跳電 台電：和缺電無關

2018-06-01 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top