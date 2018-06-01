三大企業誓師 林百里：今天是邁向AI的一大步

2018-06-01 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



科技部長陳良基（左三）邀請各家業者參與AI雲端平台建置誓師儀式。記者林良齊／攝影 分享 facebook 科技部透過前瞻基礎建設計畫經費5年內編列160億的「小國大戰略」，其中AI平台則是4年50億打造運算平台，今年透過國研院國網中心的「雲端服務及大數據運算設施暨整合式階層儲系統建置案」執行，由廣達、華碩及台灣大哥大3家公司以11億元得標，該平台總效能將達7PFLOPS、儲存容量達50PB的整合主機。

該主機將透過一站式的入口，提供AI推理、大資料分析，與資料儲存管理服務，建置完成的AI主機除了專用於AI計算外，也有機會進入全球超級電腦500大排名前30名。今天誓師儀式邀請科技部長陳良基、台灣大哥大董事長蔡明忠、華碩董事長施崇棠及廣達董事長林百里出席。

廣達董事長林百里。記者林良齊／攝影 分享 facebook

林百里表示，「今天是邁向AI的一大步」，AI蓬勃發展的原因是伺服器技術關鍵的突破、運算能力大幅度提升、成本更低使運算讓AI更可及化，科技部此次大力推動AI讓台灣的科技經濟邁向AI的時代，幾乎整個主機都是台灣製造。

蔡明忠說，台哥大曾打造過台灣的雲端機房，對雲端機房管理、資安即時監控十分熟悉，而AI傳輸也得用到遍在全台的高速網路，到了5G的時代更是如火如荼，「希望要準備好」；他也說，目前集團中如富邦產險中就有6成的理賠是透過AI理賠、台哥大語音客服到加值服務有使用到，甚至到倉儲也有利用。他強調，不只這個階段日後延展性的計畫台哥大也會做好，提供最低廉成本的運算及儲存的環境。

華碩董事長施崇棠。記者林良齊／攝影 分享 facebook

施崇棠指出，人類的生活正漸在改變，不久後的未來每個人的頭上可能就像長了智能天線一樣串在一起，包括學習、工作、娛樂、健康、交通、社交、購物等面向都可以透過此獲得，以往的思維在新的數位經濟世代將被顛覆，台灣的科技產業具備厚實的基礎及創新的能量，更應該要協同整合，一起用國家隊的力量打世界盃。

科技部部長陳良基也說，AI將改變各行反業，但過程中需要軟硬體的協助，以促進AI的成長，但不只要有雲端還要有物聯網的成立，以找出AI的行為模式，期待透過4年50億打造的可延展性運算平台提供高速運算環境；國網中心主任謝錫堃指出，未來這樣的平台將提供給學研界及業界使用，預計年底試營運、明年啟用。

【中央社／台北1日電】

台灣大哥大董事長蔡明忠。記者林良齊／攝影 分享 facebook

AI雲端平台建置案，將由台灣大、華碩、廣達共同合作完成，台灣大哥大董事長蔡明忠今天出席記者會致詞時自謙，對科技領域不懂，「是一隻笨鳥」，但有決心不惜血本。

由科技部推動、國網中心執行的AI雲端平台建置案，將由台灣大哥大、華碩、廣達共同合作完成。宣示將如期在今年12月完成台灣第一個自研自製的AI雲端平台。

台灣大哥大董事長蔡明忠今天出席記者會致詞時自謙，在這裡格格不入，「是一隻笨鳥」，早上準備要來科技部AI記者會出門前，還被小女兒調侃「你又不懂」，因此謹遵女兒指示，「要少講一點」。

蔡明忠進一步說，林董事長（廣達董事長林百里）在此確實發揮穿針引線的功能，他開玩笑地說，這是林董首度為了嚴肅的事情打給我，以前都是為了吃喝玩樂，且這次為了這件事，不只打一次，「要有決心不惜血本，所以今天來這裡畫押」。

蔡明忠言歸正傳，說明台灣大扮演的角色，表示台灣大打造過電信機房，有充分經驗，也有電信級防護能力與監控能力，加上環島傳輸的光纖網路。尤其AI發展到5G又會突飛猛進，「因此也要準備好，會花更多錢」。

蔡明忠也提及目前集團多個AI運用的場景，包括富邦有不少健康產險都是透過AI來核定，銀行服務的AI場景也很多，台灣大語音客服和加值服務也有，包括myMusic、200萬用戶的myVideo，而新建的momo倉儲，根本就是科技基地。

蔡明忠表示，感謝兩位科技業老大(林百里、華碩董事長施崇棠)提攜，台灣大能參與國家級重要計畫，將提供台灣AI新創的產官學研最低廉成本的儲存環境。