圓展AVer CP754i獲美EdTech Digest最酷工具獎

2018-05-31 22:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



教育設備大廠圓展科技（3669）的互動式觸控螢幕AVer CP754i，獲美國權威教育科技媒體高度讚譽，頒予2018年度協同合作類–最酷工具獎，該獎項為教育科技指標性獎項之一，聚焦於K12、高等教育及領導人管理技能等領域，有助圓展在下半年擴大打開教育產品最大出貨的美國市場業績。

圓展總經理許起裕表示，此次獲獎肯定圓展在教育科技成功邁向另一個里程碑。互動式觸控螢幕提供多元的教學平台，是幫助學校實現翻轉傳統教學模式的最佳工具。將繼續以創新的理念，提供更多高品質的智慧教學產品，讓老師能運用科技優化其教學模式，為孩子創造更適切的教學內容。

圓展互動式觸控螢幕AVer CP Series專為教學設計，透過隨插即用功能，老師可連接圓展實物投影機和遠距教學設備，以圓展未來教室解決方案輕鬆打造新一代智慧互動教室。

AVer CP754i是圓展互動式觸控螢幕新產品線中最熱賣產品，去年底才推出，目前在業績佔比仍小，此次得獎有助圓展在傳統教育旺季能爭取更好的營收表現。

EdTech Digest獎項由美國權威教育科技媒體統籌，每年定期舉辦評選活動，選出對課堂教學最有影響力的產品，是全球最具代表性的教育科技獎項之一。本屆共有數千款產品參賽，依協同合作、產品性能、效能等面向，綜合評估其價值與潛力，選出得獎產品