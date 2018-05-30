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NEC展示最新AI技術 活用人臉辨識搭載獨創活體偵測

2018-05-30 23:26經濟日報 記者張義宮╱即時報導

NEC台灣展示最新AI技術，活用人臉辨識搭載獨創活體偵測，洽商台灣上市公司的金融業者導入，可降低冒用身份風險，提供多元創新服務，挹注今年業績有二位數成長可期。

NEC台灣表示，擁有榮獲美國NIST評比全球No.1的人臉辨識技術，今年更推出獨創技術「活體偵測」，一般彩色攝影機即可導入運用，可應用於各式各樣的領域，例如對安全性有極高需求的政府機關與金融業，不僅降低冒用身份風險，也提供民眾方便完善的便利服務。

NEC台灣指出，目前正洽商台灣上市櫃金融業客戶導入，這項NEC獨創的活體偵測技術，採用類神經網路深度學習方式，而非傳統運用紅外線或3D立體影像感測技術，使用者不需在鏡頭前做出指定動作，系統就能偵測是否為活生生的真人，也避免照片、影片、面具或冒用他人臉部資訊方式的不當使用。

同時，由於只需一支HD彩色攝影機即可進行活體偵測，硬體建置門檻較低，運用方式更加靈活。另以流通零售業為例，NEC人臉辨識在進入商店瞬間確認顧客身份，影像辨識商品自助結帳，人臉支付時藉由活體偵測避免不當交易，帶給顧客全新的購物體驗。

NEC台灣強調，隨著ICT技術的飛速成長，社會結構產生了劇烈變革，消費者的需求多元化、市場環境快速轉變，其中，AI技術的導入、運用、規劃與建置，是決定企業競爭力的關鍵。NEC旗下尖端AI技術群「NEC the WISE」中，人臉辨識技術在美國國家標準與技術研究院（NIST）評比一對一、一對多、多對多、動態人臉比對，以上四項目NEC皆榮獲世界第一的優異評價，已在全世界擁有豐富導入實績。

NEC的AI技術導入各產業實際案例，包括城市營運、電信業、流通業、製造業等，例如，運用感應器、AI分析與影像辨識的漏水監控服務與下水道管路管理系統；在連鎖賣場門市，運用人臉辨識歸納顧客消費習慣，進而達成虛實整合的跨場域使用者數位追蹤。

NEC展示最新AI技術， 活用人臉辨識搭載獨創活體偵測。(圖：NEC提供)
NEC展示最新AI技術， 活用人臉辨識搭載獨創活體偵測。(圖：NEC提供)
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