FII對岸掛牌 棄購爆大量

FII董事長陳永正 本報系資料庫 分享 facebook 鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）公布上海A股IPO發行結果，棄購總金額約人民幣4,590萬元（約新台幣2.15億元），為A股新高；放棄認購股數為333.3萬股，是A股歷史次高，成為市場話題。

至昨（30）日截稿前，未能取得鴻海與FII對此事相關回應。業界人士認為，A股一般散戶放棄認購部分有望由中金公司吸收，不影響FII募資狀況。

FII公告，此次申購中籤者共2,000人放棄繳款。依規定，放棄認購部分有望全數由中金公司吸收，在放棄認購共333.3萬股當中，有81.36萬股的閉鎖期為一年，隨著中金公司可望吸收，有助籌碼更安定。

統計顯示，FII此次遭棄購總金額約人民幣4,590萬元，為A股史上棄購金額新高。

第二名為上海銀行，當時該公司遭棄購股數換算總金額為人民幣3,031.76萬元。

中國地方媒體報導則提到，2016年起新股申購採用信用方式之後，隨著新股發行數量不斷增加，棄購情況也不斷發生。先前 經濟日報提供 分享 facebook 新股藥明康德在上市前，也遭棄購達32.84萬股，不過後續出現15根漲停板，相關棄購股由承銷商吸收後，推估帳面收益逾人民幣3,500萬元。

此次FII發行價約為每股人民幣13.77元。大陸地方媒體則指出，若參考近期新股藥明康德的數據，若FII掛牌後出現16根漲停，換算每1,000股的帳面收益將達人民幣6.9萬元，以333萬股遭棄購換算，估計近人民幣2.3億元（逾新台幣10億元）的紅包無人認領，不過，FII走勢情況仍待上市後才會明朗。

證券時報指出，在FII之前，遭棄購股數最多的新股是華能水電。當時華能水電以人民幣2.17元發行18億股，網上網下合計有449.75萬股新股遭到棄購，金額為人民幣975.96萬元。至於江蘇銀行棄購股數為327.63萬股，該公司發行的新股數量為11.54億股。

統計顯示，先前棄購股數超過100萬股的還有上海銀行、華安證券、江蘇租賃、中國電影、中國核建、中原證券、貴陽銀行、中國銀河、白銀有色等企業。