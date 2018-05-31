FII定價偏低…現股買進免閉鎖 更靈活

2018-05-31 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



FII公布A股IPO發行結果後，昨（30）日引發中國大陸股民熱烈討論，有股民認為，FII定價偏低，放棄認購後直接以現股買進且免閉鎖，相對更有吸引力。

對於棄購，有上海、杭州投資者認為，這些放棄認購的中籤者相當可惜，因為自己申購多年都很難得中籤，此次參與FII申購也沒中籤，很難相信竟然有人放棄繳款。

另有南京的投資者提到，從鴻海子公司在香港表現來看，FII在A股表現應保守看待，不見得中籤必賺錢，因此棄購也不是沒有理由。