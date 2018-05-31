FII殺出重圍 考驗行銷能力

2018-05-31 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中



中國大陸近期投資市場出現不少被封為「獨角獸」的公司，不過，整體投資市場規模在調控下未能立即顯著放大，不少業界人士與股民憂心，新股發行太過密集導致市場太擁擠，不利個別獨角獸發展，至於FII掛牌後解除緘默期，後續要如何脫穎而出，考驗團隊行銷包裝能力。

「獨角獸」一詞最早是來自美國資本市場的概念，以獨角獸來象徵這些市值達到10億美元的新創公司，反映著這些企業在投資市場的「稀有」特質。

不過，業界憂心，近年在中國市場「獨角獸」題材已遭到濫用，並非與美國市場的罕見稀有定義，甚至市值也未達門檻，反而凡是政策能沾上邊、或有官方機構投資的企業，都可以是下一個獨角獸，並積極推向資本市場，而有魚目混珠的情況。

再加上，中國大陸在當地的投資結構上，一般散戶的交易比重仍遠高於外資機構法人，加上政策調控仍存，整體市場情緒與氣氛難免變化更劇烈。

觀察全球投資市場，歷年第2季都是相對低迷與動盪較多的一季，A股又逢近期新股個個都號稱是獨角獸，在獨角獸太多之下，FII要如何脫穎而出，考驗行銷包裝與說故事的能力。

從FII先前上證線上文字法說會，可窺見一斑，對於相對成熟的台灣股市來說，法說會一般都是影音方式呈現，上證則是採文字對答方式，互動較有距離，難免有些牛頭不對馬嘴，扣除政治提問，從產業角度的答覆，也不見得滿足潛股東了解公司的需求。

統計顯示，近期新股的線上文字法說會中，FII答覆投資者有九個頁面，低於藥明康德、仙鶴股份、科沃斯機器人等熱門股至少超過十頁的水準，顯示FII在與投資者互動方面，還有提升的空間。