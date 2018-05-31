宏達電攻醫療AI 再報捷

2018-05-31 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



宏達電進攻醫療AI（人工智慧）再傳捷報，旗下提供導診、用藥追蹤等服務的AI聊天機器人，繼獲萬芳、馬偕醫院採用之後，新增三軍總醫院導入。

經濟日報提供 分享 facebook 宏達電健康醫療事業部總經理張智威昨（30）日預告，下一步將結合集團AI和虛擬實境（VR）技術，協助腫瘤開刀手術，預計今年內至少會有一家台灣醫療院所導入。

張智威透露，宏達電健康醫療事業部再下一城，旗下提供導診服務的AI聊天機器人，獲三軍總醫院導入。

張智威解釋，過去大家生病掛號，經常不知道該掛哪一科，透過建置在LINE平台上的聊天機器人，可以提供病患24小時的服務，包括詢問看診科別，透過AI運算法，建議病患最適合的門診科別。

張智威說，宏達電下一步要結合集團旗下的AI+VR技術，協助腫瘤開刀。透過AI判斷、以及VR把醫療影像3D化，幫助腫瘤手術可以更加精準。

他透露，目前相關技術正送交國內衛福部食品藥物管理署（FDA）審核，預計年底前可以通過。同時間，該AI+VR腫瘤手術輔助技術也已送交北醫、秀傳、高醫等台、港多家醫院宣導，預計今年底前至少會有一家台灣醫療院所導入。

宏達電昨天也宣布推出「DeepQ AI platform」人工智慧平台，透過多項獨家模型與資料讀取技術，過去可能得花100周時間才能完成的AI訓練，如今只要三天就可以完成，大幅降低成本。