宏達電找來前Google大將 助陣

2018-05-31 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



宏達電將觸角延伸至AI相關應用，找來曾擔任Google中國研究院院長的AI專家張智威擔任健康醫療事業部總經理，率領30人精英團隊，成為切入AI領域的重要秘密奇兵。未來宏達電AI應用範圍不只侷限醫療，還要拓展到製造等更多領域。

張智威擁有史丹佛大學電機博士學歷，曾任Google中國研究院院長、加州大學聖塔芭芭拉分校電機系教授，專長就是AI應用中最核心的機器學習技術。

張智威約六年前加入宏達電，他說，當時打敗棋王的AlphaGo還沒有一炮而紅，台灣很少人在做AI。但 AI技術其實一直在發展，他一路從研究所、到Google、再到宏達電，已做了10多年的AI研究。

目前宏達電健康醫療事業部集結30多名台灣優秀的AI精英團隊，高手過招，不斷激盪出更多火花。團隊累積與AI相關的論文和專利差不多30多項，兵在精不在多，這些論文與專利的「深度」非常夠。

張智威表示，現在AI最重要的應用是影像辨識技術，而不論是醫療影像、或是大家常在路口看到的監視器影像，在分析上其實異曲同工，宏達電先從醫療切入，主要考量台灣有完整的健保資料，可用來訓練AI，但未來會拓展到更多應用領域。