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輝達攜台廠 找人工智慧商機

2018-05-31 02:01經濟日報 記者謝佳雯蕭君暉／台北報導

輝達30日在台舉辦GTC Taiwan 2018 ，創辦人暨執行長黃仁勳再度抵台...
輝達30日在台舉辦GTC Taiwan 2018 ，創辦人暨執行長黃仁勳再度抵台，扮演HGX-2、DGX-2等新品的最佳代言人。 輝達／提供
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全球繪圖處理器（GPU）龍頭輝達（Nvidia）昨（30）日在台舉辦GPU技術大會（GTC），主打各類人工智慧（AI）應用和超級電腦的解決方案，與台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達等產業鏈共同打造AI商機。

輝達執行長黃仁勳這次在GTC大會上，力推「DGX-2」和「HGX-2」兩款新品，都是今年針對資料中心和超級電腦應用所主打的產品，所搭載GPU都是由台積電代工；「DGX-2」預定第3季上市，將對雙方業績帶來提振效果。

近年AI當道，布局最早的輝達和黃仁勳幾乎已經和AI、深度學習、超級電腦、自駕車等新興產業畫上等號。在這兩年的GTC大會上，也都是環繞這幾個主題發表產品與演講。

在長達兩個小時專題演講上，黃仁勳重申，產業對於運算的需求前所未有的高，超越摩爾定律，未來摩爾定律已經不再適用，十年內，運算的需求會增加100倍，GPU的效率要跟得上。

黃仁勳隨後手拿將在下季上市的新產品「DGX-2」，強調將可大幅減少資料中心的建置面積和成本，售價只要39.8萬美元。他用台語說：「價俗！ 」可以為客戶省錢，買愈多省愈多。

黃仁勳同時宣布，針對AI與深度學習，推出雲端伺服器平台「HGX-2」，提供強大的彈性，支持未來益加繁重的運算需求，包括鴻海、英業達、廣達、緯創等台廠合作夥伴，都將在今年推出搭載「HGX-2」的伺服器產品。

緯創旗下緯穎科技已看準高速成長的AI深度學習與應用，昨日宣布與輝達合作，就「HGX-2」開發一系列滿足深度學習訓練與即時推論的AI產品，將於2018台北國際電腦展期間展出。

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