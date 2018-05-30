華碩施董的基金會 蹲點、陪伴荒蕪淹水村落10年

2018-05-30 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



雲林縣口湖鄉成龍溼地原本為農耕地，因長超抽地下水以致地層下陷，在1986年遭韋恩颱風及1996年遭賀伯颱風強烈侵襲，海水倒灌淹沒農地，長期積水無法耕種，漸成鹽分沼澤。這片荒蕪水鄉人人都嫌棄，而今年年都舉辦國際藝術節，成了這偏遠村落特有人文風格。

炎熱5月天，成龍村這偏遠村落還出現全國第一棟防洪示範建築，採高腳屋設計，係由觀樹基金會出資興建，並命名為「蝦董ㄟ躼腳厝」，未來將由觀樹基金會營運管理，並將對外開放預約參訪，不僅提供沿海低漥地區住宅防洪、高齡友善空間的展示解說場所，已在成龍村蹲點長達10年觀樹基金會，將與成龍村民一同推動社區營造，推動環境教育、溼地保育及養殖業轉型，打造與水共生的永續環境。

成龍村如此偏遠、不起眼的小村落，人口外流，農地變蒼海，觀樹基金會竟早在2009年進駐蹲點，推動並陪伴這個村落轉型長達10年之久，默默付出又不為人知。而觀樹基金會背後有一位十分低調的企業大老闆，就是華碩董事長施崇棠，他長年以個人名義贊助觀樹基金會。

「施董ㄟ的基金會」之所以會進駐到成龍村，還有一位推手，那就是現任林務局長林華慶。成龍村農田變滄海後，村民到處尋求補助，林務局自2005年補助雲林縣政府辦理「生態休耕」，承租地層下陷農地40公頃，不做開發，並鼓勵居民營造溼地環境和野生動物棲息空間。

林華慶當時只是一位小小科長，他思考，若能結合生態特色和產業發展，塑造生產、生活與生態（三生），對村民會更有幫助，於是他親自去拜訪、邀請當時已有口啤的觀樹基金會進駐成龍村。

一蹲點就是10年光陰。觀樹基金會挨家挨戶拜訪村民，凝聚教育的共識，在小學辦少年偵探社，帶小學生觀察生態，也開始進行不抽地下水養殖實驗；2015年成龍村發生「拒設火葬場事件」，更進一步凝聚村民環境意識。最近，協助村民成立「成龍溼地鳥仔區生產班」，計畫輔導村民進行純海水養殖漁業。

10年，成龍村變美麗了，溼地不僅有118種鳥類，也有40隻以上黑面琵鷺選擇在成龍溼地過冬。

此外，因觀樹基金會進駐也培養出一群「另類候鳥」，每年固定在成龍村棲息。觀樹基金會每年都在成龍村舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」活動，徵選、邀請國際藝術家到此偏鄉村落、自然溼地上創作，因此成龍村每年都有一群外國藝術家如候鳥般到訪，小小村落卻很國際化，很令人意外，成龍村在環境藝術上竟開國內先河。