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iPhone傳明年全用OLED螢幕 鴻海成最大贏家

2018-05-30 01:57經濟日報 本報綜合報導

鴻海董事長郭台銘 本報系資料庫
鴻海董事長郭台銘 本報系資料庫
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據韓媒報導，明年iPhone新機螢幕傳將全數搭載OLED螢幕，不再採用LCD。若成局，將牽動台灣蘋概股動態，鴻海是目前OLED版iPhone最大組裝廠，將成為大贏家，旗下GIS接單也可望增加。

另外，和碩與緯創後續雖有機會承接少量OLED機種訂單，但要克服新產品的學習曲線；至於OLED不用背光模組，原本供應蘋果背光模組的瑞儀可能面臨難題。但瑞儀則表示，前二年外界憂慮智慧手機採用OLED面板，恐將衝擊瑞儀營運的情況，今年並未發生。

南韓Electronic Times報導，蘋果2019年推出的新iPhone將全面採用OLED螢幕，相關消息引起市場高度關切，認為對目前主攻LCD的日本顯示器（JDI）和夏普是重大利空，導致JDI昨天大跌近8%，夏普跌逾3%。

台灣廠商並未供應iPhone螢幕，目前蘋果唯一搭載OLED螢幕的iPhone X，是由南韓三星顯示器獨家供應OLED。若明年iPhone全面搭載OLED螢幕，也將牽動台灣蘋概股動態。

鴻海、和碩、緯創向來不評論單一客戶產品訊息，業界認為，鴻海與蘋果從第一代機種合作迄今，有相當默契，預料在組裝製造上仍將是大贏家。蘋果今年主力機種仍有望由鴻海操刀，且在OLED機種製造上已有經驗，學習曲線有望縮短，將持續受惠新機需求。

和碩與緯創方面，業界認為，兩家業者目前以組裝LCD版iPhone為主，若2019年全改為OLED版，蘋果在分散供應鏈原則下，兩大組裝廠有機會獲得少量訂單，由於和碩與緯創先前並未組裝OLED版iPhone，初期將面臨學習曲線問題。

觸控面板方面，業界認為，樂金顯示器（LGD）可能加入OLED供應，與三星一同供貨給蘋果，若LGD願意釋出觸控面板貼合訂單，對鴻海旗下GIS將有正面幫助。

GIS握有LCD版iPhone觸控貼合訂單，以及iPhone全系列3D感測貼合訂單；法人認為，無論LGD未來是否釋出OLED觸控面板貼合訂單，既有供應的3D感測貼合訂單應該十拿九穩。

有分析師對iPhone明年全數採用OLED提出質疑，IHS資深主任分析師Jerry Kang說，蘋果的確計畫iPhone全面採用OLED，但能否實現讓人懷疑。蘋果因市場需求和價格的關係，就連iPhone X都無法擴大生產。（編譯劉忠勇，記者尹慧中、陳昱翔、李珣瑛、蕭君暉）

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