帆宣助攻 鴻海吃蘋果OLED商機

2018-05-30 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹報導



帆宣董事長高新明 分享 facebook 韓媒報導，蘋果規劃明年新iPhone全數採用OLED。僅管台灣面板廠均不著墨於手機用的OLED，但鴻海集團最近入股的帆宣，具備OLED檢測機台關鍵技術能量，已間接協助蘋果試產，成為助攻鴻海與蘋果未來OLED合作的最大助力，成為iPhone全面採用OLED潛在最大受益者。

帆宣今（30）日將舉行股東常會，預料助攻鴻海「吃蘋果」及今年營運升溫熱況，都將成小股東關切重點。

帆宣在OLED製程中，自行開發的自有品牌「PI雷射修補機」，已成中國OLED面板廠市占第一的機台設備，屬於「去三星」設備陣容的一員；此外，帆宣代理杜邦、陶氏化學等大廠OLED材料，因而獲蘋果點名。

經濟日報提供 分享 facebook 先前業界傳出，蘋果在蘋果龍潭廠啟動祕密研發計畫，專攻OLED，由帆宣負責PI雷射修補機與無塵室設備，使得帆宣在蘋果OLED布局的地位大增，但當時帆宣不對此回應。

帆宣近年來營運表現亮眼，在手訂單屢創歷史新高，去年合併營收更站上202億元，創歷史新高；今年首季稅後純益2.09億元，為近13年次高，僅次於前一季的2.4億元，每股純益1.18元，營運表現不俗。

由於帆宣握有設備關鍵技術，又與國際設備大廠關係良好，在智慧製造布局完整，日前被鴻海集團旗下樺漢相中，已完成收購股票47.15%的作業。