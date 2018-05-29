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麗暘科技冠捷科技結盟 進軍家用商用機器人

2018-05-29 23:19經濟日報 記者張義宮╱即時報導

麗暘科技與全球最大顯示器製造廠的冠捷科技策略結盟，進軍家用、商用機器人，產品委由冠捷ODM生產。冠捷表示，今年代工生產的機器人出貨量至少萬台以上，採用台灣業者聯發科（2454）的CPU，並有機構、馬達、電子及機械等關鍵零組件，今後看好顏值、功能更高的機器人，市場潛力可觀。

冠捷科技集團副總裁呂哲強29日出席麗暘科技的Robel f機器人發表會。呂哲強說：「接獲麗暘科技以及大陸另一家業者的代工訂單，預估今年出貨量可以萬台以上計算，開始貢獻業績可期。」

呂哲強指出，機器人尚處於萌芽階段，冠捷與策略結盟夥伴以共同創新合作，來打開市場的需求量，冠捷是製造大廠，具有很強的研發、設計能量，可以將合作夥伴的構想商品化、量產化。現今的機器人均在大陸福清廠生產、交貨。

呂哲強說，在零組件供應鏈方面，跟台灣業者有深入的供應鏈關係，例如CPU來自聯發科，另有機構、馬達、電子及機械等零組件，均有台灣業者提供。今後機械人朝向更精密機械方向，擴大老人、兒童之外的市場，未來跟台灣的精密機械業還有很多的合作契機。

麗暘科技執行長陳凌鋒表示，我們將Robel f機器人視為「人」與雲端網絡之間的終端介面，形成一個為「人」服務的平台，讓Robel f機器人具AI智慧，透過無線通訊連結雲端平台，建構全方位的物聯網應用場域；麗暘科技與系統整合專家-精誠資訊及全球第一的液晶顯示產品代工領航者-冠捷科技集團(TPV)等，共組產業生態鏈、策略聯盟及協同合作，進軍AI智慧機器人市場及系統整合應用，運用Robel f機器人的獨特功能＿客製化行為編輯，將其應用於培養教育、智慧保全及長期照護以及商用銷售服務等場景。

麗暘科技跟冠捷科技結盟，進軍家用商用機器人，由冠捷ODM生產，採用聯發科CPU等...
麗暘科技跟冠捷科技結盟，進軍家用商用機器人，由冠捷ODM生產，採用聯發科CPU等零組件供應鏈。記者張義宮／攝影
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麗暘科技跟冠捷科技結盟，進軍家用商用機器人。記者張義宮／攝影
麗暘科技跟冠捷科技結盟，進軍家用商用機器人。記者張義宮／攝影
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機器人冠捷
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