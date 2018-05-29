全球照明龍頭品牌昕諾飛 推出飛利浦舒視光技術LED球泡

2018-05-29 23:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球照明龍頭品牌的昕諾飛來台推出飛利浦舒視光技術LED球泡，具備專利柔光網點設計、無藍光危害、低頻閃抑制舒視光技術；昕諾飛在全球的LED照明滲透率高達65%；今年在台灣市場加入新款LED燈泡，將可蟬聯台灣LED照明第一大寶座。

日前飛利浦照明的公司名稱更名為昕諾飛，品牌仍然延用飛利浦，29日來台推出飛利浦舒視光技術LED球泡，產品陣容包括7.5至13.5W，主攻家居市場。

昕諾飛全球資深副總裁暨全球LED事業部總經理李雲華表示，高品質LED照明不僅能幫助降低視覺疲勞、減少藍光危害，更能提供更長的使用壽命；深知高品質照明對於生活品質與眼睛舒適的重要性，盼透過創新技術提供舒適光源，為消費者的眼睛健康把關。

根據飛利浦照明《全球用眼健康調查研究報告》，全球對眼睛保健的重視度遠不及其他保健議題，即使意識到照明會影響眼睛健康，民眾卻鮮少在選擇購買燈具時，考慮照明對眼睛的舒適度。

昕諾飛強調，重視消費者的生活品質與健康，推出全新飛利浦「舒視光」技術LED球泡，專利柔光網點設計有效降低眩光、國際IE無藍光危害認證，與先進SVM抑制閃爍量測技術，提供高品質照明，讓「舒視好光」在家點亮。

舒視光技術的LED球泡燈三大特色，有光線均勻舒適；勻亮科技透過專利柔光網點設計，有效降低刺眼眩光；均勻明亮的光源，超越非廣角球泡40%，避免造成酸澀而反覆揉眼睛。

避免藍光危害；長期接觸過量藍光會誘發雙眼病變，飛利浦LED通過國際IEC無藍光危害認證，可保護雙眼。