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499吃到飽 遠傳違反勞基法遭罰100萬

2018-05-29 17:30中央社 台北29日電

電信三雄日前推出499吃到飽方案，引爆搶辦風潮，第一線人力吃緊，勞動主管機關以遠傳電信因違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣100萬元。

遠傳電信今天公告，勞動主管機關以公司方面因違反勞動基準法規定，共計裁罰新台幣100萬元。

遠傳說明，台北市政府勞動局5月15日至公司實施勞動檢查，以違反勞動基準法第32條第2項延長勞工工作時間規定，計裁罰新台幣100萬元。

遠傳強調，公司方面充分配合勞動檢查，並已立即進行改善。

新台幣遠傳電信吃到飽

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