親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

吳茂昆請辭下台 台大教授：他被利用

吳茂昆辭職 龍應台：求蔡總統不要敗壞教育

中鼎南向 爭取電廠煉油廠石化廠工程

2018-05-29 13:03中央社 台北29日電

中鼎工程今天在股東會指出，將積極爭取東南亞、印度的電廠、煉油廠及石化廠工程。

中鼎股東會營業報告書表示，東南亞的泰國市場主要商機為大型電廠、燃氣小型民營電廠、生質能電廠、都市與事業廢棄物焚燒發電廠、脫硝工程以及空氣分離廠。越南市場方面，鎖定一般工業廠房、工業廢水處理廠、都市垃圾焚燒發電廠、燃煤電廠及燃氣電廠、捷運將是中鼎爭取的主要標的。

中鼎評估，馬來西亞的商機有電廠、汽電共生廠、都市垃圾焚燒發電廠、生質能電廠、捷運。新加坡及印尼方面，電廠、都市垃圾焚燒發電廠，及捷運將是中鼎關注的目標。在各行各業均蓬勃發展的印度市場，將尋求切入電廠、都市垃圾焚燒發電廠的工作機會。

石化產業方面，中鼎說，全球經濟持續成長，在東南亞及印度的新投資案維持穩定增長。印度大刀闊斧改革，經濟成長率持續維持在高檔，對於油品、石化產品及天然氣的需求攀升，相對應的報價機會以天然氣、煉油廠及石化廠為主。

中鼎認為，馬來西亞煉油廠及上游石化廠投資漸趨飽和，馬來西亞國家石油公司打算朝下游化學產品，及肥料廠發展，這將是中鼎未來潛在的報價機會。印尼政府全力推動興建煉油廠，以滿足內需市場需求，第一個新煉油廠將於今年招標。

泰國方面，中鼎評估，目前仍以天然氣接收站、既有煉油廠升級以及特用化學品的投資為主。菲律賓及越南方面，中鼎將持續關注煉油石化及天然氣接收站的新投資。

電廠馬來西亞東南亞

相關新聞

Gogoro S2、Gogoro 2 Delight亮相 最低4.98萬元起

2018-05-29 12:27

大陸低階智慧機 衝擊新興市場本土品牌與白牌

2018-05-29 12:18

宸鴻：今年觸控產業與去年差不多

2018-05-29 11:47

英利-KY鎖定日系車廠 看好陸新能源車

2018-05-29 11:38

九豪鎖漲停創7年波段高 澄清併購傳聞

2018-05-29 09:46

宸鴻：觸控產業進入汰弱留強階段

2018-05-29 09:46

上銀深耕半導體 切入英特爾供應鏈

2018-05-29 09:29

和碩集團 通吃蘋果兩大產品

2018-05-29 02:03

投資同業 國巨攻守兼備

2018-05-29 02:03

上銀以質取勝 突破封閉市場

2018-05-29 02:03

上銀5月營收 拚跳增五成

2018-05-29 02:03

被動元件夯 有錢搶不到

2018-05-29 02:03

5G商轉在望 前哨戰將開打

2018-05-29 02:03

和碩 傳拿下新MacBook單

2018-05-29 02:03

國巨大動作 狂買被動元件股

2018-05-29 02:03

上銀攻半導體告捷 打入英特爾供應鏈

2018-05-29 02:03

微軟攻AIoT 結盟我六產業

2018-05-29 01:36

亞太電信啟動實驗計畫

2018-05-29 01:35

遠端醫療手術 可望成真

2018-05-29 01:35

微軟技術年會登場 凱基銀代表金融業分享AI金融創新

2018-05-29 00:38

鈺創推出3D感測廣角測距／手勢辨識模組

2018-05-29 00:17

南科全球第一顆UV 365nm覆晶晶粒 募得第一桶金

2018-05-28 20:37

工總憂科技保護法不利企業 科技部：提升產業競爭力

2018-05-28 19:02

台南打造柳科滯洪池 全台第一大座浮動式太陽能設施

2018-05-28 14:43

以科技突破 台灣農業挑戰

2018-05-28 09:03

科技相助 翻轉水蓮變雙倍綠金

2018-05-28 09:01

印度手機滲透率仍低 市場空間大

2018-05-28 02:01

iPhone將採三鏡頭 大立光等台廠預計受惠

2018-05-28 02:01

陸手機大廠攻印度 台供應鏈受惠

2018-05-28 02:00

Norkia、小米進軍印度 鴻海將成代工大贏家

2018-05-28 02:00

鴻海挺物聯網新創 三路進擊

2018-05-28 02:00

台積電打敗三星 獨吞蘋果訂單

2018-05-28 02:00

信驊董座專訪／他靠創新闢藍海 與員工分享成果

2018-05-28 01:03

信驊新引擎 驅動市值翻倍

2018-05-28 01:03

陸反壟斷調查 動作一波波...DRAM漲勢將受壓抑

2018-05-28 00:04

iPad攻校園 端出親民價

2018-05-27 01:46

Apple智慧音箱 Siri成罩門

2018-05-27 01:46

AI語音助理 將無所不在

2018-05-27 01:46

自己的人才自己教！台灣人工智慧學校開張

2018-05-22 08:48
看更多

熱門文章

怕「金牌房客」跑掉！房東租金打7折挽留星巴克

2018-05-28 22:16

大創：繼續在台營業 澎湖店與兩電商平台結束營運

2018-05-28 19:33

國巨大動作 狂買被動元件股

2018-05-29 02:03

16家上市櫃子公司 擬赴陸掛牌

2018-05-29 01:20

健檢費不但不能列舉扣除 可能還要課稅

2018-05-29 05:58

高雄旅館四年少賣10萬間房 新飯店打對折也難賣

2018-05-29 02:03

味全出擊 躍星巴克概念股

2018-05-29 02:03

全日空首架A380組裝完成

2018-05-28 14:17

一家咖啡店…牽動兩集團角力

2018-05-29 02:03

大學城高報酬已是夢！ 這三所大學投報率竟比行政區還低

2018-05-29 10:43

趕快報稅！ 國稅局官員：6月3日以後繳稅加徵滯納金

2018-05-28 21:10

上銀攻半導體告捷 打入英特爾供應鏈

2018-05-29 02:03

還沒報稅？晚鳥A機票 選這張信用卡就對了

2018-05-29 09:00

台南打造柳科滯洪池 全台第一大座浮動式太陽能設施

2018-05-28 14:43

和碩集團 通吃蘋果兩大產品

2018-05-29 02:03

萬豪酒店來勢洶洶 高雄業界備戰

2018-05-29 02:03

南科全球第一顆UV 365nm覆晶晶粒 募得第一桶金

2018-05-28 20:37

找到活路！複合式書店快速崛起

2018-05-29 11:12

還沒報稅的民眾 想搶在7月底退稅有撇步！

2018-05-28 20:49

5G商轉在望 前哨戰將開打

2018-05-29 02:03

和碩 傳拿下新MacBook單

2018-05-29 02:03

獎勵民眾檢舉地下期貨 期交所發放20萬元獎金

2018-05-28 15:39

被動元件夯 有錢搶不到

2018-05-29 02:03

優惠政策 吸引日商投資台灣離岸風力發電

2018-05-29 07:03

大陸味全 有望打入星巴克供應鏈

2018-05-28 17:22

供電吃緊用電量恐再破紀錄 備轉容量率僅剩2.8%

2018-05-29 11:31

新移民法挨批搶飯碗 國發會：不影響國人

2018-05-28 18:00

4月景氣亮綠燈 2指標卻跌

2018-05-29 00:24

Gogoro頻傳斷電 2周內換電池

2018-05-29 00:28

台電汰舊計畫被退 沈榮津：一個月內重提

2018-05-28 22:00

上銀5月營收 拚跳增五成

2018-05-29 02:03

醫療新南向 要組國家隊

2018-05-29 00:57

最大半導體微影設備商 入駐台肥新竹商辦

2018-05-28 22:01

微軟技術年會登場 凱基銀代表金融業分享AI金融創新

2018-05-29 00:38

證交所等獲利超額 金管會：檢討是否回饋投資人

2018-05-28 13:40

台灣虎航明開賣新航線 桃園-佐賀及高雄-名古屋登場

2018-05-28 16:13

上銀以質取勝 突破封閉市場

2018-05-29 02:03

全新光電拚VCSEL認證 盼今年開花結果

2018-05-28 20:19

報稅系統不順主任恐提前退休 財政部否認

2018-05-28 20:18

超豪宅演獨角戲拉抬房價？ 分析師：買方不會買單

2018-05-29 11:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top