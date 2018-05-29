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英利-KY鎖定日系車廠 看好陸新能源車

2018-05-29 11:38中央社 彰化29日電

汽車零配件廠英利-KY董事長林啟彬今天表示，規劃未來3年內要打進日系車廠，並深耕中國大陸新能源車，他看好今年中國大陸車廠成長動能。

英利-KY上午在彰化舉辦股東會。林啟彬會後接受媒體採訪表示，展望未來營運，公司積極布局中國大陸新能源車輕量化零配件，看好未來中國大陸新能源車成長態勢。

法人表示，目前電動車等新能源車占英利-KY業績比重約5%到10%，預期明年中國大陸新能源車積分制將開始，有助新能源車成長態勢，預期英利-KY明年在新能源車零配件出貨量可望倍增。英利-KY切入一汽大眾、VOLVO和吉利等新能源車型。

展望今年營運表現，林啟彬指出，今年中國大陸一汽大眾、北京奔馳、VOLVO、吉利領克等車廠，可望維持成長動能。

在其他市場，林啟彬規劃，未來3年內要打進日系車廠。

在併購對象，林啟彬表示，未來若有適合企業洽談，不排除有併購機會。

在中國大陸新產能布局，英利-KY表示，今年底蕪湖廠將配合奇瑞汽車小批售量，以裝配件為主，此外天津二期預計10月份完工，山東青島廠規劃年產能可到30萬台需求，初期預估今年7月月產能可到7000多台。法人指出，天津廠主要供應奧迪（Audi）需求。

展望今年營運表現，法人預期，英利-KY第2季業績可較第1季和去年同期成長，預估今年業績高峰可落在第4季，今年整體業績可望突破新台幣200億元大關，較去年成長上看2成，今年毛利率可望站上2成，獲利估繼續創歷年新高。

從終端客戶來看，法人表示，英利-KY主要客戶包括中國一汽大眾、一汽轎車、北京奔馳、上海通用、上海大眾等品牌車廠。英利-KY也打進奧迪、BMW、Mercedes Benz、VOLVO、VW等整車車廠。

新能源車北京

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