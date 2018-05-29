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微軟技術年會登場 凱基銀代表金融業分享AI金融創新

2018-05-29 00:38聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

由台灣微軟主辦的「亞太技術年會」(DevDays)昨天登場，凱基銀行金融業唯一代表身分，參與「AI 產業應用發表會」，與頂尖技術專家共同探討AI解析銀行大數據的初步成果。

中華開發金控暨凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑在開幕記者會中表示，凱基銀行積極投入金融科技研發應用，很榮幸攜手台灣微軟，並與政治大學金融科技中心共同合作，以POC (Proof of Concept概念驗證) 的方式開發「AI預測模型」；AI人工智慧的強大計算能力能夠處理多面向、多種類的大數據資料，幫助銀行更快、更精確預測客戶需求，有助提升現行金融決策模型的發展效率及準確度，提供更貼近客戶需求的金融服務。

周郭傑指出，AI是今年金融業非常重視的主題，也亟於思考如何運用AI增加對消費者的了解與服務，凱基銀行以「AI運用三部曲」為策略，設定「小規模概念驗證→商業運轉→大規模複製」三步驟將AI逐步導入銀行，進而複製或擴大應用至中華開發金控集團子公司的業務中，以整合集團資源，強化客群經營及產品跨售綜效。

周郭傑表示，AI人工智慧對金融業所帶來的影響，並非如何學習新技術，更大的挑戰是如何運用新技術解決現有業務上的問題或服務缺口，並有效地導入現有流程中，提升業務價值與服務品質。例如過去銀行欲推出新的存款商品前，會先從客戶台外幣存款、交易換匯行為中，找尋或預測客戶潛在需求。

事實上，客戶的金融需求可能不只展現在銀行交易行為中，客戶消費喜好、使用的支付工具、網路上數位足跡、甚或是外部公開資料，都有可能是需求或是未來購買傾向的線索。人工處理線索的數量及複雜度有限，而且往往受到過往經驗的侷限，若能運用AI技術加上異業大數據的研究，就能透過更龐大的資料、快速從多元面向中精準找到客戶的潛在需求，也有機會突破以往人工預測的盲點，有助於提升服務競爭力。

為善用AI協助企業營運及業務，凱基銀行表示，今年參與微軟年會並與政大產學合作，中華開發金控集團內部也成立AI學習型團隊，以四大領域：AI預測模型、語音辨識、圖形辨識、智能理財為目標，並以「AI預測模型」為先發，透過小規模概念驗證加上異業資料實作，逐步建立對AI應用技術的掌握。另外設立「人工預測模型」的對照組，驗證「人工智慧」與「人腦智慧」的差異，以掌握AI技術對現有銀行流程與決策面的影響與變化。

周郭傑指出，AI的價值在於其強大的運算能力，機器學習、深度學習等技術能幫助銀行解析多年來累積的大量數據和複雜問題，突破人力處理資料量與複雜度的限制。本著「以客戶為中心」的初衷，凱基銀行未來將結合中華開發金控資源，分享銀行實做AI概念驗證和導入的經驗，協助集團成員快速提升對AI技術與應用的熟悉度，優化集團服務品質，凱基銀行期待這樣的努力能為金融業立下AI應用新典範，為客戶帶來更有價值的金融服務體驗。

凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑，AI的強大計算能力能夠處理多面向、多種...
凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑，AI的強大計算能力能夠處理多面向、多種類的大數據資料，幫助凱基銀行更快、更精確預測客戶需求，提升服務競爭力。 圖／凱基銀行提供
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微軟亞太技術年會邀請金融、醫療、交通、百貨、製造、媒體6大產業分享AI應用。照片...
微軟亞太技術年會邀請金融、醫療、交通、百貨、製造、媒體6大產業分享AI應用。照片左起凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑、桃園捷運總經理蒲鶴章、智泊科技營運長莊偉良、中山醫療財團法人中山醫院主治醫師蘇軒 、新漢公關行銷處處長沈亦中、微風數位總經理莊惠婷 、微軟大中華區人工智慧負責人暨台灣微軟行銷營運長趙質忠、科技報橘總主筆張育寧。 圖／凱基銀行提供
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微軟亞太技術年會昨天登場，凱基銀行受邀出席。經濟部長沈榮津(前排右五)、台灣微軟...
微軟亞太技術年會昨天登場，凱基銀行受邀出席。經濟部長沈榮津(前排右五)、台灣微軟總經理孫基康(前排右四)、凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑(後排左二)等人共同參與盛會。 圖／凱基銀行提供
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凱基銀行開發金控金融業

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