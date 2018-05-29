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鈺創推出3D感測廣角測距/手勢辨識模組

2018-05-29 00:17經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

鈺創董事長盧超群，宣布該公司推出3D感測廣角測距/手勢辨識模組EX8036。

鈺創上述產品獲得今年台北國際電腦展Best Choice Award。該產品可產生高畫質彩色3D深度圖影像，可在室內或室外自然光環境中，甚至是黑暗環境中運作。

鈺創光環3D感測

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