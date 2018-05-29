上銀以質取勝 突破封閉市場

2018-05-29 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



上銀董事長卓永財昨（28）日表示，上銀在日本深耕多年，終於靠著產品品質提升，成功突破日本廠商心防，打入當地最封閉的汽車、半導體設備供應鏈，上銀今年也可望因此成為日本第二大傳動系統供應商。

上銀日本子公司已營運15年，隨著客戶訂單湧進，目前在手訂單已達100億日圓（約新台幣28億元），今年將首度轉虧為盈。卓永財指出，日本人個性保守，向來優先使用日本當地產品，半導體設備因為寡占且精密度高，更是保守。

儘管上銀在去年6月成為豐田汽車供應鏈成員，並陸續獲得日產、本田及鈴木等三大日本汽車製造商訂單，但是在半導體後製程設備仍然一籌莫展。

卓永財說，日本人保守的程度，從豐田汽車的例子可以窺知一二，上銀拓展日本市場，汽車工業當然是重要的目標，但是豐田汽車長期以來，只有一家傳動系統產品的供應廠。

五年前，豐田汽車為了擴充供應來源，經過長期測試之後，將上銀列為第二家供應廠，並要求旗下最大貿易公司豐通商社輔導，但是四年下來也沒有任何一張訂單。

直到去年6月，因為日本唯一的供應商產能不足延誤供貨，導致整個生產線受干擾，豐田利用卓永財赴日參加日本機械零組件展時，雙方談妥開始由上銀供應。如今，上銀的滾珠螺桿、線性滑軌及單軸機器人，已成為日本汽車製造業者最主要的供應商。