國巨大動作 狂買被動元件股

2018-05-29 02:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝佳雯 ／台北報導



國巨董事長陳泰銘 分享 facebook 被動元件龍頭國巨最新轉投資持股明細當中，新增同業華新科、蜜望實，以及晶片電阻上游陶瓷基板廠九豪持股。近期被動元件市況夯，國巨出手，凸顯董座陳泰銘以實際行動力挺產業後市，但也引發市場聯想陳泰銘有意再出手併購。

國巨昨（28）日強調，相關持股為短期性投資，併購與否屬市場臆測，不予置評。

華新科和蜜望實都認為，國巨持股比率不高，應該就是純投資；而今年正要改選董監事的九豪，同樣認為國巨沒有介入經營的意圖。

國巨自從登上台股股后，氣勢如虹，昨日攻上漲停價1,065元，市值超過3,700億元，雙雙再創歷史新高，並帶動被動元件族群一飛衝天，漲停家數多達17家。

分享 facebook 過去一個月內，國巨也相繼出手併購保護元件廠君耀-KY和美國普思電子（Pulse Electronics），進入併購爆發期。昨日市場傳出，九豪今年4月底截止的股東名冊上，出現國巨旗下國新投資，引發聯想。

國巨第1季財報顯示，透過100%持股的國新投資持有的被動元件同業中，除了老面孔大毅，以及新加入的九豪外，還有同業華新科和蜜望實。其中，九豪、華新科、蜜望實都是第1季財報才出現的新面孔，代表是在第1季買進。不過，國巨財報並未揭露個別持股成本，因此無法得知此次共斥資多少金額購入這些持股。

國巨第1季財報顯示，國巨和旗下國新對大毅持股逾十年，目前仍持有近2.8萬張，持股比14.6%；對九豪持有6,329張，持股比7.4%；對華新科持有2,000張，持股比0.4%；對蜜望實持有1,712張，持有2.1%。

在三檔新面孔中，國巨對九豪的持有比率最高。國巨強調，投資九豪是公司短期財務投資，且認為九豪營運前景佳。