親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

今降雨範圍擴大 高溫上看35度

國巨大動作 狂買被動元件股

2018-05-29 02:03經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

國巨董事長陳泰銘
國巨董事長陳泰銘
分享
被動元件龍頭國巨最新轉投資持股明細當中，新增同業華新科、蜜望實，以及晶片電阻上游陶瓷基板廠九豪持股。近期被動元件市況夯，國巨出手，凸顯董座陳泰銘以實際行動力挺產業後市，但也引發市場聯想陳泰銘有意再出手併購。

國巨昨（28）日強調，相關持股為短期性投資，併購與否屬市場臆測，不予置評。

華新科和蜜望實都認為，國巨持股比率不高，應該就是純投資；而今年正要改選董監事的九豪，同樣認為國巨沒有介入經營的意圖。

國巨自從登上台股股后，氣勢如虹，昨日攻上漲停價1,065元，市值超過3,700億元，雙雙再創歷史新高，並帶動被動元件族群一飛衝天，漲停家數多達17家。

分享
過去一個月內，國巨也相繼出手併購保護元件廠君耀-KY和美國普思電子（Pulse Electronics），進入併購爆發期。昨日市場傳出，九豪今年4月底截止的股東名冊上，出現國巨旗下國新投資，引發聯想。

國巨第1季財報顯示，透過100%持股的國新投資持有的被動元件同業中，除了老面孔大毅，以及新加入的九豪外，還有同業華新科和蜜望實。其中，九豪、華新科、蜜望實都是第1季財報才出現的新面孔，代表是在第1季買進。不過，國巨財報並未揭露個別持股成本，因此無法得知此次共斥資多少金額購入這些持股。

國巨第1季財報顯示，國巨和旗下國新對大毅持股逾十年，目前仍持有近2.8萬張，持股比14.6%；對九豪持有6,329張，持股比7.4%；對華新科持有2,000張，持股比0.4%；對蜜望實持有1,712張，持有2.1%。

在三檔新面孔中，國巨對九豪的持有比率最高。國巨強調，投資九豪是公司短期財務投資，且認為九豪營運前景佳。


延伸閱讀 》

國巨強攻車電 220億併美商

經濟解析／被陳泰銘看上的普思電子 是家什麼樣的公司？

陳泰銘談展望...四策略 防黑天鵝

陳泰銘的私房名單 大亨小吃十二攤家

國巨華新科財報

相關新聞

和碩集團 通吃蘋果兩大產品

2018-05-29 02:03

投資同業 國巨攻守兼備

2018-05-29 02:03

上銀以質取勝 突破封閉市場

2018-05-29 02:03

上銀5月營收 拚跳增五成

2018-05-29 02:03

被動元件夯 有錢搶不到

2018-05-29 02:03

和碩 傳拿下新MacBook單

2018-05-29 02:03

上銀攻半導體告捷 打入英特爾供應鏈

2018-05-29 02:03

微軟技術年會登場 凱基銀代表金融業分享AI金融創新

2018-05-29 00:38

下周年會 蘋果推新筆電？

2018-05-28 23:09

南科全球第一顆UV 365nm覆晶晶粒 募得第一桶金

2018-05-28 20:37

工總憂科技保護法不利企業 科技部：提升產業競爭力

2018-05-28 19:02

台南打造柳科滯洪池 全台第一大座浮動式太陽能設施

2018-05-28 14:43

以科技突破 台灣農業挑戰

2018-05-28 09:03

科技相助 翻轉水蓮變雙倍綠金

2018-05-28 09:01

印度手機滲透率仍低 市場空間大

2018-05-28 02:01

iPhone將採三鏡頭 大立光等台廠預計受惠

2018-05-28 02:01

陸手機大廠攻印度 台供應鏈受惠

2018-05-28 02:00

Norkia、小米進軍印度 鴻海將成代工大贏家

2018-05-28 02:00

鴻海挺物聯網新創 三路進擊

2018-05-28 02:00

台積電打敗三星 獨吞蘋果訂單

2018-05-28 02:00

信驊董座專訪／他靠創新闢藍海 與員工分享成果

2018-05-28 01:03

信驊新引擎 驅動市值翻倍

2018-05-28 01:03

陸反壟斷調查 動作一波波...DRAM漲勢將受壓抑

2018-05-28 00:04

iPad攻校園 端出親民價

2018-05-27 01:46

Apple智慧音箱 Siri成罩門

2018-05-27 01:46

AI語音助理 將無所不在

2018-05-27 01:46

自己的人才自己教！台灣人工智慧學校開張

2018-05-22 08:48

張淑芬油畫義賣 493萬落槌

2018-05-28 00:49
看更多

熱門文章

不再忍讓全面切斷兩岸金融？ 顧立雄：未接獲指示

2018-05-28 11:14

買房遇到房仲話術怎麼做？ 網友靠這幾招秒破解

2018-05-28 10:38

怕「金牌房客」跑掉！房東租金打7折挽留星巴克

2018-05-28 22:16

大創：繼續在台營業 澎湖店與兩電商平台結束營運

2018-05-28 19:33

薪資增加難追房價 台北連三個月價量俱跌

2018-05-28 11:58

包租婆報稅就喊痛 免驚！ 7扣3省幫你賺回來

2018-05-28 09:00

全日空首架A380組裝完成

2018-05-28 14:17

台南打造柳科滯洪池 全台第一大座浮動式太陽能設施

2018-05-28 14:43

趕快報稅！ 國稅局官員：6月3日以後繳稅加徵滯納金

2018-05-28 21:10

南科全球第一顆UV 365nm覆晶晶粒 募得第一桶金

2018-05-28 20:37

獎勵民眾檢舉地下期貨 期交所發放20萬元獎金

2018-05-28 15:39

4月景氣燈號 面臨綠燈保衛戰

2018-05-28 06:02

還沒報稅的民眾 想搶在7月底退稅有撇步！

2018-05-28 20:49

新移民法挨批搶飯碗 國發會：不影響國人

2018-05-28 18:00

大陸味全 有望打入星巴克供應鏈

2018-05-28 17:22

證交所等獲利超額 金管會：檢討是否回饋投資人

2018-05-28 13:40

台灣虎航明開賣新航線 桃園-佐賀及高雄-名古屋登場

2018-05-28 16:13

全新光電拚VCSEL認證 盼今年開花結果

2018-05-28 20:19

台電汰舊計畫被退 沈榮津：一個月內重提

2018-05-28 22:00

4月景氣守住綠燈 國內經濟溫和擴張

2018-05-28 16:11

新台幣開盤 升值3.5分

2018-05-28 09:51

第一銀行認購千斤鳳梨 幫助屏東偏鄉學童籌募課輔金

2018-05-28 19:59

報稅系統不順主任恐提前退休 財政部否認

2018-05-28 20:18

被動元件缺貨漲價 宏觀利多於弊

2018-05-28 10:21

報稅倒數 還有2成民眾尚未完成報稅

2018-05-28 18:00

中油攻電動機車電池 法人：原料廠影響待評估

2018-05-28 16:08

新台幣小升1.7分 3字頭再等等

2018-05-28 19:16

藍委批新經濟移民法只吸引中低階勞工 國發會反駁

2018-05-28 15:31

國際油價飆高 東協通膨受矚

2018-05-28 14:40

鈺創3D相機模組報捷 螞蟻金服無人店採用

2018-05-28 13:36

台灣港務公司首辦「離岸風電契約與營運操作」課程

2018-05-28 12:34

新台幣升1.7分 收29.928元

2018-05-28 16:43

微軟技術年會登場 凱基銀代表金融業分享AI金融創新

2018-05-29 00:38

富邦壽視訊生調服務 首家獲專利壽險

2018-05-28 14:18

優酪乳所含益生菌數量多就是好？醫師專家這麼說

2018-05-28 17:45

寬宏大型展演挹注 估今年獲利成長優於營收

2018-05-28 21:03

和碩：今年經濟不確定因素包括政治、金融、區域衝突

2018-05-28 10:05

勞資難有共識 許銘春：派遣法下會期送立院有困難

2018-05-28 12:30

工總憂科技保護法不利企業 科技部：提升產業競爭力

2018-05-28 19:02

5月消費者信心指數 6指標全面崩盤

2018-05-28 14:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top