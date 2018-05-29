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男子闖香閨殺女友 落網時酒醉意識不清

投資同業 國巨攻守兼備

2018-05-29 02:03經濟日報 記者 謝佳雯

被動元件景氣翻揚，進入大好年。國巨此時除了出手併購，也買進同業股票進行短期投資，對於國巨董事長陳泰銘而言，算是「攻守兼備」的策略，尤其相關持股近期股價大漲，國巨帳面潛在收益大補。

對照第1季底收盤價，在不到兩個月的時間內，華新科已飆漲三倍，蜜望實也漲了一倍，漲幅相對小的九豪則上漲約兩成。以華新科昨（28）日收盤價373.5元計算，光是手上的2,000張持股，就為國巨賺逾5億。

早年國巨投資範圍廣，包含不動產和家電等，一度被貼上「不務正業」的標籤。為了改變形象，這幾年來早已陸續處分非本業的投資，比較顯眼的投資只剩下十年前併購未成的同業大毅。

不過，前年下半年起，積層陶瓷電容（MLCC）、固態電容、鋁質電解電容開始缺貨，去年下半年起，MLCC更扭轉多年來價格止跌不漲的頹勢，部分規格甚至出現五至十倍飆漲。

對於國巨、華新科等被動元件廠來說，雖然喊漲公告在去年貼了一張又一張，但真正開始讓毛利率和獲利大躍進，卻都是今年第1季，尤其晶片電阻今年跟著步入漲價潮，相關業者第2季獲利更亮眼。

一般而言，持有同業股票，難免引發敵意併購的聯想。然而，對照國巨在第1季買入華新科、蜜望實和九豪等同業的持股，確實是投資意味濃厚，倒也不見得與敵意併購畫上等號。

華新科國巨併購

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