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全新光電拚VCSEL認證 盼今年開花結果

2018-05-28 20:19中央社 台北28日電

全新光電耕耘3D感測元件VCSEL用磊晶市場已久，傳出已通過穩懋製程端證認；全新表示，整個認證過程有很多關卡，必須完成最後一關才算真正過關，今年有機會開花結果。

市場傳出全新蘋果手機用的垂直共振腔面射雷射（VCSEL）已通過穩懋製程端認證，目前正往下一個關卡下游模組端進行測試，後續還有封裝等測試關卡。不過法人認為，最難及最關鍵的部分已順利通過，後續問題應不大。

全新光電表示，由於是全新製程的產品，整個認證過程相當漫長，必須一直到最後做到手機裡面，整套製程跑完測試都沒問題，才算真正過關。全新指出，目前只能說還在過程中，第1季才送到穩懋去測試，整個過程需要較長的時間，不過內部有很高的信心會通過，相信只是時間點的問題，今年見到開花結果應有機會。

全新4月營收新台幣1.89億元，年增3.28%，月增5.87%；累計前4月營收7.52億元，年成長11.2%。其中，第1季在光通訊需求回溫下呈現淡季不淡現象，主要為通訊訂單增加，後續中興事件能否化解，也將牽動全新後勢表現。

根據美系外資研究報告表示，智慧感測器搭載的VCSEL是裝置互連的關鍵，已成為感測器零組件的標準，市調機構預測VCSEL市場規模將從2016年的9.5億美元，大幅成長到2023年的41億美元；外資預期VCSEL磊晶的市場規模將在2020年達6.4億美元，換算2017年到2020年的年複合成長率約164%。

相較於美國和歐洲整合元件製造商（IDM）擁有VCSEL設計與相關專利優勢，外資認為，亞洲供應鏈更擅長運用產能規模和製造成本管控，預期從2018年起，亞洲供應鏈將獲得更多VCSEL消費性產品的合作機會及外包訂單，尤其磊晶產量占比可望在2020年衝上約25%。

VCSEL穩懋

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