陸手機大咖攻印度 台系鏈補

2018-05-28 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／台北報導



華為手機示意圖。 報系資料照片 分享 facebook 搶在蘋果iPhone新機下半年問世前，大陸前三大手機廠華為、OPPO、小米近期紛紛出招，透過子品牌、平價機種，搭配強化線上與線下銷售模式，大軍進入印度市場，目標擴大當地銷售，壓縮iPhone新機搶市空間，聯發科等台灣供應鏈跟著吃香。

根據市調機構IDC統計，華為、OPPO、小米去年全球排名分別為三、四、五名，三家公司去年全球市占率總和達24.3%，超越龍頭三星的21.6%，並聯手拿下印度約四成市占；另外，華為、OPPO去年總出貨量都超過1億支，緊追三星、蘋果之後，大陸三大手機廠的規模與搶市能量不容忽視。

法人認為，蘋果下半年可能推出平價LCD版新iPhone，印度也是主要市場，大陸三大手機廠挾高性價比優勢提早卡位，有望取得先機，在蘋果新機問世之前拿下不少市占，聯發科將是大贏家，台積電、大立光等協力廠也將受惠。

相較於全球主要手機市場已邁入成長高原期甚至開始衰退，印度去年共銷售1.24億支智慧手機，年增14%，依舊呈兩位數成長，成為兵家必爭之地，在大陸三大手機廠提早鳴槍下，預料今年蘋果與非蘋陣營在印度的戰火，將更激烈。

聯發科通吃華為、OPPO、小米手機晶片訂單，主攻中階平價機種，這次大陸三大手機廠強攻印度，也將以中階平價機種為主，聯發科受惠最大。聯發科近期推出新款智慧手機晶片曦力P22，主打人工智慧（AI）功能，讓平價手機也能搭載AI，據瞭解，將獲vivo、OPPO等大陸手機大廠導入。

大陸三大手機廠強攻印度，華為以平價產品榮耀（Honor）為主。華為榮耀目前是印度第五大智慧手機廠，市占約3.4%，伴隨P20機種已發表，加上華為在美國市場受挫，更讓華為加大印度市場投入的力道。

OPPO則與亞馬遜合作，在印度推出子品牌Realme系列，售價8,990元盧比起（約新台幣3,941元）。OPPO針對Realme系列，特別採用金屬邊框和背部菱形鑽石切割設計。除了擅長的線下通路，此次與亞馬遜合作，積極拓展線上市場。