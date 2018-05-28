iPhone將採三鏡頭 大立光樂

2018-05-28 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



市場傳出，蘋果明年推出的iPhone可能採後置3D感測模組來呈現擴增實境（AR）影像，其中飛時測距（ToF）為主要感測技術。外資德意志證券最新報告指出，蘋果將以三鏡頭取代ToF技術，大立光等台廠有機會受惠。

德意志證券科技產業分析師呂家霖表示，2019年AR呈像成為iPhone主要規格的機率高，市場預測iPhone搭載採用ToF的後置3D感測模組，但根據該團隊訪查，不認為蘋果將採用ToF，反而會採用三鏡頭呈像，包括二顆相機鏡頭運用立體視覺技術，及一顆長焦距鏡頭進行變焦。

根據德意志訪查，蘋果手機相機模組供應鏈包括大立光、Sony、夏普、LG Innotek及阿爾卑斯電器（Alps）。當中，大立光主要供應相機鏡頭，有機會成為iPhone擴大採用三鏡頭受惠廠。

美林證券台灣區研究部主管鄭勝榮認為，明年iPhone 3D感測模組較可能採用ToF，但不排除升級為三鏡頭，強化變焦功能。

目前3D感測技術以ToF及結構光為兩大主流，呂家霖認為，還有第三種可能性，就是立體視覺。該技術與前二者差異，在於透過兩個或兩個以上的相機模組從不同角度對單一物體拍攝影像，進而以三角測量法來取得裝置端與物體的距離，具備省電、戶外長期運作等優勢，廣泛應用在3D相機、AR／VR裝置及機器人領域。