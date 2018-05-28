鴻海挺物聯網新創 三路進擊

2018-05-28 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



鴻海董事長郭台銘 本報系資料庫 分享 facebook 鴻海集團力挺物聯網新創，並擴大相關雲端平台布局。據了解，鴻海集團擬定三階段計畫，將從廠內發展工業自動化、供應鏈擴大服務，以及對外提供科技服務等方式，協助新創企業，並透過旗下夏普、富士康工業互聯網（FII），在日本、中國同步開拓當地市場。

法人指出，鴻海集團是全球主要雲端伺服器製造商，隨著集團在全球各地推動物聯網相關雲服務，將擴大全球製造設計「一條龍」服務，集團雲端物聯網相關供應鏈包括廣宇、建漢、台揚等，有望同步沾光。

據了解，鴻海集團近年已先導入工業互聯網平台「BEACON」，並建立工業雲，今年以來也陸續在多場工業互聯網產業聯盟峰會上發表「BEACON」六個英文字分別對應商業價值、服務型解決方案、智慧應用、工業雲大數據、智慧工廠、工業互聯網與智慧設備等關鍵元素。

相關策略是鴻海董事長郭台銘敲定「雲移物大智網+機器人」的戰略延伸。FII董事長陳永正則提到，FII雲平台將是由數據深耕平台與推動工業人工智慧研究發展，因此將從數據採集、自動化工業機器人、數據工控等發展來達成「互聯互通」，不僅會從廠區內部做起，也將對外提供科技服務。

為衝刺相關布局，鴻海集團同步在專利、商標等「軟資源」多所著墨。官方公開資訊顯示，FII在大陸申請雲端專利與商標一年內增加39件，包含今年初註冊申請「富士康雲FII」設計研究、通訊服務商標就達21件，商標圖示也同步更新。