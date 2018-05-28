台積打敗三星 獨吞蘋單

2018-05-28 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／台北報導



全球半導體景氣持續攀升，且晶圓代工龍頭台積電上修全年資本支出至112美元歷史新高之際，全球半導體設備龍頭美商應材卻看淡本季營運。業界認為，應材展望淡，應與三星搶食蘋果新世代A12處理器再度遭到挫敗，影響應材出貨有關。

應材是全球半導體設備龍頭，也是觀察半導體景氣指標廠。應材執行長狄克森（Gary Dickerson）表示，本季銷售情況不佳，主因智慧手機銷售不如預期，尤其是高階機型，半導體和顯示器供應商也調整產能規畫。

法人認為，雖然應材僅提及高階手機端客戶調整，影響設備交貨，但似乎透露原本極力想瓜分蘋果新世代處理器訂單的三星半導體事業部門，搶單計畫再落空。

台積電表示，今年資本支出仍由原預估的105億到110億美元，增為115億至120億美元，上修幅度接近一成，並未改變。

台積電表示，上修資本支出主因必須支付7奈米強化版製程關鍵微影設備極紫外光（EUV）預付款，並擴大光罩產能。

業界分析，台積電以7奈米製程為蘋果生產A12處理器，因而上修資本支出，也說明應材遭到客戶訂單出貨遞延，並不是來自台積電，而是其他大廠。市場推出應是三星搶食蘋果新世代A12處理器再度遭到挫敗。

稍早三星信誓旦旦已在7奈米拿到一部分蘋果新世代處理器訂單，但從台積電增購設備、應材卻下修本季展望等跡象研判，三星搶食蘋果計畫再度落空。

稍早美中貿易大戰，市場即點名美方可能藉由應材在全球半導體設備優勢，阻擋中國發展半導體產業腳步。儘管應材出面澄清未接到美方任何指示，加上公司本季展望淡，引起市場不安，應材股價隨之滑落，近一個月股價衝上55.97美元後，一度失守50美元大關，波段跌幅逾一成，上周五收盤價為50.85美元。