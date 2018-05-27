Apple智慧音箱 Siri成罩門

2018-05-27 01:46 經濟日報 曾巧靈



Apple智慧音箱HomePod。 分享 facebook Apple暨Amazon、Google等廠商推出智慧音箱產品後，於2018年2月正式於美國、英國及澳洲等三個英語系國家推出智慧音箱產品HomePod；法國與德國是第二波規劃商用地市場。HomePod不僅為Apple第一款智慧音箱，也是第一款以Siri語音助理為主要操作介面的產品。

Apple過去持續耕耘音樂市場，對智慧音箱的願景為「Reinvent Music in the Home」，聚焦為家庭成員提供良好的音樂體驗。

HomePod的產品定位首重音樂播放體驗，在硬體上透過AI技術強化音樂播放品質，利用演算法、空間感知等技術，配合家中空間大小與HomePod擺放位置，調整音訊呈現最好音質。

HomePod透過內建的加速感應器及機器學習，可以偵測位置的變化，並利用無線Beamforming技術，根據用戶位置傳輸音訊，未來HomePod可透過雙音響配對功能，音響間能相互偵測，搭配位置調整彼此間音訊輸出，形成立體環繞音響效果。

在服務方面，HomePod搭配Apple Music平台，在音樂資料庫豐富度上，目前Apple Music有4,500萬首歌曲，相較Spotify、Google Play Music及Amazon Music等對手具優勢。在實測表現上，包括Time雜誌記者實測指出，Siri能掌握用戶的喜好，並能根據用戶偏好推薦新歌曲。此外，採用Siri做為智慧音箱的主要操作介面，能讓用戶以語音控制音樂播放、讀取訊息與操作家中HomeKit家電等。

比較HomePod與競爭對手智慧音箱產品，在產品定位上，Amazon重點在利用智慧音箱輔助其電子商務，Google主要目標在原本搜尋引擎基礎上，普及與強化語音搜尋服務；Apple將產品重點放在音樂播放，較接近如Sonos等音響廠商的訴求。在音樂播放方面，從Amazon Echo、Home Max、Sonos One智慧音箱硬體配置上觀察，由於高音喇叭的指向性強，HomePod在圓柱狀的音響上配置七個高音喇叭，並搭配演算法技術自動調整音訊輸出，可以減少高音失真程度。

HomePod定價349美元，較Amazon Echo高出250美元，但兩者產品定位不同；比較同樣以音質為訴求的Google Home Max及Sonos One，HomePod價格介於Home Max的399美元與Sonos One的199美元間，但Apple上市以來音質表現受到稱讚，搭配豐富的音樂資料庫，透過清楚產品定位、居中的價格與品牌優勢，讓新智慧音箱傳承舊iPod創造出新型主力配件產品，滿足iPhone用戶收聽音樂的期待。

智慧音箱的另一個重要功能，就是藉由語音助理提供用戶智慧服務。根據調研機構Stone Temple在對各語音助理提問5,000個問題後的結果顯示，Google Assistant可回答3,405題，正確率高達九成；Amazon Alexa與Siri僅回答1,000餘題，但Alexa有87％的正確率，高於Siri的62％，顯示Apple在語音助理技術仍有很大進步空間。Apple推出智慧音箱，強調其音樂播放品質及Pod世代的延續，其智慧應用包音樂播放的智慧化與語音助理兩個層面，定位與Amazon、Google兩大業者不同。

從功能觀察，HomePod目前僅可執行播放音樂、Podcast、讀取簡訊與家電控制等，將客戶族群限縮在Apple產品的既有使用者，表示消費者須具備iPhone等iOS裝置，以及HomeKit、Apple Music等服務，才能完整使用HomePod功能，在封閉與嚴謹的Apple生態系的支援下，讓HomPod為用戶帶來最佳體驗。展望HomePod未來發展，在產品演進與語音助理能量成熟發展下，以持續擴大的Apple Music用戶為基礎，預期HomePod滲透率將緩步提升。但在智慧音箱熱潮之下，HomePod也面臨挑戰，在音樂市場部分，近期傳出Spotify將推出智慧音箱產品，對HomePod可能造成影響。

長期而言，Google擁有搜尋引擎龐大資料庫，Amazon掌握深入的用戶購物資訊，隨兩大業者用戶持續提升與累積第三方開發能量，未來可能影響Apple在智慧家庭的應用布局，Apple要如何因應，值得持續觀察。

（作者為資策會MIC產業分析師）