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AI語音助理 將無所不在

2018-05-27 01:46經濟日報 許桂芬

亞馬遜智慧音箱Echo 圖／經濟日報提供
亞馬遜智慧音箱Echo 圖／經濟日報提供
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受惠於語音辨識率的正確率提升，加上消費者良好的使用體驗，亞馬遜（Amazon）語音助理系統Alexa快速導入其他第三方裝置，包含冰箱、室內攝影機、服務型機器人等。其他科技大廠也跟進強化語音系統，如Amazon Alexa、Google Assistant、Apple Siri、Microsoft Cortana及Samsung Bixby等，使語音助理技術平台成為產業熱門議題。

早在1950年AT&T貝爾實驗室即投入語音辨識技術研究，但在應用面沒有重大突破。直到2010年後，受惠於人工智慧之機器學習技術導入語音識別，加上大量數據與運算能力提升，使語音辨識正確率大幅突破。

語音助理系統仰賴大量數據與特定演算法，以「訓練」系統得以辨識自然語言，並進而理解語意。

Apple在2010年收購Siri公司，2011年Siri被內建於iPhone 4S。Apple持續進化Siri的核心技術，以提升Siri自然語言理解能力。後續擴大Siri的應用範圍，在2012年支援iPad，2014年整合進Apple智慧家庭平台HomeKit，2016年推出SiriKit開放予開發者開發支援Siri之產品。

微軟在2014年推出Cortana，同年發布中文版「微軟小娜」。微軟除開發Windows版本Cortana外，亦推出Android與iOS版本。在產品應用型態上由最初應用於Windows Phone、遊戲機（Xbox）、個人電腦，2016年擴大至車載系統，2017年起導入智慧音箱及智慧家電等產品，提供智慧家庭自動化控制功能。

Amazon在2014年推出內建自有語音助理Alexa的智慧音箱Amazon Echo，近二年與消費性電子廠商合作，將Alexa導入冰箱、洗衣機、吸塵器等產品，並與車廠合作導入至車載資訊系統。

Amazon並將觸角擴展至電腦領域，在2018年CES展中，HP、宏碁與華碩均推出搭載Alexa的電腦，支援免手動操控的語音控制。這也入侵原有微軟語音系統Cortana的地盤，也讓Apple與Google等廠商更積極發展自有語音系統。

Apple、Microsoft與Google最初將語音系統導入至智慧型行動電話產品，提供個人語音助理功能，主要是以語音輸入取代鍵盤輸入，附屬於既有產品。Amazon則以獨立喇叭的型態推出，切入家庭應用領域，起初提供生活資訊與購物服務，後來進一步提供家電控制功能。各大廠將語音助理擴大導入多元產品中，包含：冰箱、室內攝影機、服務型機器人、汽車、遊戲機、電視機上盒等。除提供智慧家庭應用，也希望導入商業應用領域。各家大廠皆積極卡位，企圖在語音助理領域取得主導權。Apple與Microsoft由智慧型行動電話切入，後續與自家的電腦產品串連。觀察Amazon、Google與Apple等大廠之布局，開發自有語音助理硬體產品目的不在於銷售硬體產品，而是以此為跳板，企圖將自家的語音助理深入到更多元的第三方產品中，並透過這些產品收集大量的數據，再結合人工智慧運算能力，提供更多加值應用服務並從中獲利。

台灣廠商在智慧音箱領域，除賺取硬體代工費用與提供關鍵零組件，如何在軟體與服務面精進，以在利基型應用市場深入研發，如會議室系統、車聯網、醫療照護等，將是有別於大廠之差異化策略。

（作者是資策會MIC資深產業分析師）

SiriAppleAmazon

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