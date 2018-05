iPad攻校園 端出親民價

2018-05-27 01:46 經濟日報 邱鈺雅



2018年3月27日,Apple在芝加哥Lane Tech高中舉行教育發表會,宣布推出新款9.7吋新版iPad,新產品外觀與整體硬體上和過往的產品沒有太大差異,但未稅價格329美元親民價格打破iPad的最低價紀錄,若透過教育優惠,299美元就獲得最新款產品,似乎是Apple以iPad搶攻教育市場的關鍵敲門磚。

新款iPad還支援Apple Pencil。而Apple Pencil觸控筆是Apple為搶攻專業辦公室推出的設計,高度筆尖的感應偵測,讓使用者在iPad上書寫或繪圖都有如平常用紙一般,仿真度很高。新版iPad不僅Pages、Numbers、Keynote等iWork Apps中均能使用,其後推出的Everyone Can Create課程也可結合使用。

讓學生在課堂中直接以iPad與Apple Pencil為紙筆抄寫、繪圖、在文件中直接註解與標記,甚至能充當生物實驗的解剖刀;老師能在iPad上批改作業,結合現在學習教材與內容數位化的趨勢。

iPad的定位從過往的沙發電腦(讓家庭使用者無需再打開個人電腦,透過iPad就可滿足家庭對電腦的需求)、辦公室電腦(在iPad中加入更多專業應用功能與更符合的使用介面,滿足上班族在辦公室中對電腦的需求),到現在融入更多專業與符合直觀使用的操作,包含Pencil功能與整合學習需求的輔助功能,目標將iPad推向校園、成為教育電腦。

新版iPad推出許多適用於教學與鼓勵自學的設計,包含Playgrounds的程式設計、AR,以及鼓勵創作的Everyone Can Create等三大功能面。而價格比前一代iPad Pro的699美元至1,099美元,今年推出的新一代只要約300美元,相較於校園仍常用的電腦與筆電便宜。在功能面,iPad的程式設計App《Playgrounds》與培養創作能力的《Everyone Can Create》課程,貼合各國推行的STEM(科學、科技、工程、數學整合教學)熱潮,以Everyone Can Create課程鼓勵學生進行創作,激發藝術與美學的創新與想像;以Playgrounds鼓勵學生嘗試撰寫程式。

AR是去年度展示的功能,利用平板學生能夠看到青蛙的身體結構;今年新版加入Apple Pencil功能後,學生更能直接用Pencil進行青蛙的解剖與翻轉,相當逼真,並能降低傳統實驗所帶來的成本開銷。而未來AR的應用還包含天文、地理、地科等科目,大幅增添理科學習的趣味。

在這些核心的優勢下,輔以Apple的SchoolWork、ClassKit的良好教學輔助系統與開放生態系,iPad以更好的教學協助和功能體驗,吸引老師用iPad電子化教學,以更大的iPad教育市場,吸引教育軟體開發者設計出更符合教學需求的應用,iPad教育市場將值得期待。

校園硬體的使用特性,包含大批次汰換,主要使用者年齡層低;間斷性使用時間,學校課堂的切分可能以60分鐘為一堂課。因此要打入校園的產品,不能只考慮到學校添購硬體的預算限制,更要將學習者的特性涵蓋在內。iPad新產品就考量重要的使用特性,透過價格與功能性來打入學校市場。

而以300美元的價格,卻涵蓋Apple Pencil、《Playgrounds》、《Everyone Can Create》、ShoolWork、AR等功能,讓使用者以更接近實體的書寫與學習模式操作iPad,並透過免費課程激發創意。ClassKit更開放讓更多的開發者投入創新的教育應用。(作者是資策會MIC產業分析師)