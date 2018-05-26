宏達電創造差異化 拉抬銷售

2018-05-26 02:55 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 何佩儒 ／25 日深圳電



大陸智慧手機市場去年首度出現衰退，宏達電（2498）中國區總經理汪叢青25日表示，消費性產品的銷售向來起起落落，重要的是品牌經營以及特色，宏達電虛擬實境（VR）產品Vive在大陸已建立起品牌，主打VR與手機整合的特色，預料能拉抬智慧手機產品的銷售。

宏達電25日在深圳舉行2018 Vive新生態大會暨旗艦手機發表會（VEC2018），首度推出HTC U12+，大陸智慧手機市場去年首度出現衰退，大陸品牌手機的市占高達近九成，宏達電智慧手機如何突圍引起關注。

汪叢青表示，綜觀大陸智慧手機市場，各家品牌的排名其實上上下下，三星過去也曾有兩成到三成的市占率，但目前的市占率僅個位數。也就是說，消費性產品的重點是品牌及特色，宏達電在大陸市場已塑造想買VR就要買Vive的市場印象。他說，智慧手機與VR的結合，是未來的趨勢，也是宏達電想帶給消費者不同體驗的作法。

他說，此次宏達電與MLB及麥拉倫的合作，除VR內容，也將MLB與麥拉倫上百萬、上千萬的用戶，帶進科技領域，包括VR及智慧手機的市場。例如VR與U12+的整合，兩者的內容可以相互投影，若將手機的螢幕投影到VR，等於是將200吋的螢幕帶著走，與VR的整合可以創造手機的差異化與特色，讓消費者有不同的體驗。