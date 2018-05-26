中磊、合勤、明泰 攻聯網設備

2018-05-26 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



國際大廠Google、亞馬遜及蘋果均搶進智慧音箱產品，帶起消費性市場需求，台灣業者也想分市場大餅。電信及有線電視看好智慧音箱將串聯智慧家庭，網通廠中磊、合勤、明泰、啟碁則積極搶進聯網設備。不過硬體、軟體間的串連不易，本土服務普及還需時間。

智慧音箱語音助理帶起「聲控」應用，「出一張嘴」就可以掌握個人及家庭大小事的應用，歐、美電信業者及有線電視業者早已密切關注「聲控」介面是否將成為推升下一波智慧家庭普及的關鍵。

台灣電信業者包括亞太電信與鴻海已經推出智慧音箱，中華電信也與合作夥伴密切研究，有線電視業者凱擘及中嘉探討智慧音箱服務，不過業者坦承，要串起本土服務產業鏈，還需要一段時間醞釀。

網通廠分析，智慧音箱在後端平台及語音辨識技術都需要大量人力與資金投入，Google、亞馬遜及蘋果有市場優勢，早已布局，但對電信及有線電視業者來說，不能坐視這些網路業者在重金建設的基礎建設上大賺加值財，因此也計畫切入智慧音箱，讓大廠的後台與自家平台建立「共融雙平台」制。

電信業者指出，電信及有線電視業者優勢在於可以搭配在地化服務，讓智慧音箱除了放音樂、新聞、查詢資訊等，還可以搭上叫車、訂餐、購物等生活大小事，這是本土營運商的優勢，但要串起產業鏈，就需要打通系統，沒那麼容易。

台灣網通廠商中磊、合勤、明泰、啟碁搶進智慧音箱產品，均有產品推出，且持續擴大智慧音箱的人工智慧技術及加值應用等。