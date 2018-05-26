中華電處分精測股 2.3億扶植新創事業

2018-05-26 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



中華電信日前公告要處分精測持股，昨（25）日公告累計處分達400張。依新國際財務準則，處分差額2.3億元列入資本公積，而非列入業外貢獻的處分利益。

中華電信代旗下中華投資公告，累計處分精測400張股票，平均每股交易金額約760.35元，累計交易總金額為3億元。

中華電信3月23日公告，董事會授權中華投資團隊處分精測1,500張，預估股票出售後，中華投資仍持有精測33.72%股權，當時精測股價約800元。中華電信預計將投資獲利用來增加對新創事業的培植投資。

中華電信表示，處分精測持股並未改變中華電信集團對中華精測的控制力，視為權益交易處理，處分差額約2.3億元，將依國際財務報導準則以資本公積計算。中華電信昨日漲0.5元，收110元，成交量5,766張，精測跌10元，收787元。

近期配合小金雞是方即將掛牌上櫃，中華電信也以是方董事身分申報轉讓，轉讓原因為辦理過額配售，目前持股約4萬張，預計轉讓744張。

中華電信投資長宋雲峰在是方上櫃前業績發表會時表示，中華電信旗下有38家轉投資，都是策略性投資，非必要不會賣股票，帳面潛在收益應該上百億。

中華電信擁有的小金雞還有勤崴國際，目前登錄興櫃市場，去年成立的中華資安國際，以及從中華電信研究院近紅外線研發部門獨立的中華立鼎光電，後續將規劃掛牌上市櫃，也是中華電信潛在利多。