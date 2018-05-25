施耐德推出五大專業領域的數位解決方案

2018-05-25 22:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全球能源管理與自動化領域數位轉型的領導企業施耐德電機，25日在台北舉辦Innovation Summit Taipei 2018，發表EcoStruxure物聯網平台應用在配電、樓宇、IT、機械和工廠五大專業領域的數位解決方案；以及如何運用IoT物聯網、Big Data大數據、AI人工智慧、AR擴增實境等新技術，協助客戶找到數位經濟下新的商業模式。

台灣微軟總經理孫基康及20位來自全球各地施耐德電機的能源管理與自動化專家亦應邀與會；針對能源管理、智慧機械、智慧工廠與資料中心四大主軸舉辦多場研討會，從國際成功經驗尋找台灣突破的契機與解決方案。共有友達、台塑、台電、台積電、中鋼等近五百家企業出席。

台灣施耐德電機總裁毛莉莉指出，全球在蓬勃發展的數位經濟驅動下，正以前所未見的速度在改變。物聯網、人工智慧及大數據分析等科技使企業營運更有效率及創新，並強化其競爭優勢。

她表示，過去只要把硬體做好就能拿到國際訂單；未來服務才是國際市場的核心競爭力。透過EcoStruxure的數位解決方案，施耐德提供具整體規劃的全方位解決方案給客戶，而非單純硬體產品，對面臨國際市場競爭的台灣產業至為重要。

毛莉莉強調，EcoStruxure可協助企業整合軟體、硬體、數位平台內容和服務，做出差異化，協助樓宇、工業、資料中心和電網四個終端市場的產業客戶，和全世界的對手競爭。

EcoStruxure結合能源自動化與軟體，透過第一層互聯互通的產品收集數據資料；第二層邊緣控制讓現場人員能夠即時做出決策，縮短反應時間；第三層的雲端數據分析，則為客戶提供預測性維護保養、大幅縮短產品開發時間、提升管理效能、節省能源消耗，甚而創造新的商業模式，開創數位經濟時代競爭力。

例如，勝源機械、振蕭機械等木工機製造大廠採行EcoStruxure機械雲展開數位轉型。勝源機械更完整應用

EcoStruxure Machine三層架構，提升產能稼動率、生產率與良率，也因其機台創新能力獲得歐洲木工機大廠HOMAG的青睞，認證成為其設備製造夥伴。高雄的義大醫院亦透過EcoStruxure整合管理醫院的用電、營運及資訊系統，建立綠能資訊中心。