親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

蔡英文斷交重大談話 賴清德臉上出現詭異笑容

殺嬰之法？殺婦之國？愛爾蘭今日墮胎公投

中信智慧城市建設基金 6月25日展開募集

2018-05-25 10:00經濟日報 記者楊雅婷╱即時報導

近年來，智慧城市大數據已成為全球關注的熱點，也吸引許多有遠見的政府及企業爭相投入。看準這一爆發式的成長，將成為一股不可逆的投資浪潮，中國信託投信擬於6月25日募集業界首檔聚焦智慧城市建設產業之「中國信託智慧城市建設基金」，帶領投資人提前卡位智慧城市建設商機。

中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維表示，智慧化儼然成為全球進步的共通語言，透過智慧聯網、雲端運算、大數據、移動互聯網、智慧型終端等技術的創新，打造出全面智慧化的環境、醫療、保全、交通、資源等面向。

隨著都市人口增加，各國政府及企業都已紛紛投入智慧城市建設，根據Grand View Research的報告，2014年智慧城市市值不到0.5兆美元，預估到2025年，上看2.5兆美元，將以近20％的年複合成長率發展。

若以2017年整體智慧城市建設分布來看，有七成以上的投資將集中在交通、基建與能源等項目。

劉哲維表示，智慧城市建設的三大投資主軸為「智慧基建」、「智慧聯網」與「智慧安控」。在「智慧基建」方面，由於科技加持，帶動基礎建設升級，根據美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）報告預估2021年資訊及通訊科技（ICT）基建市場規模將逼近9,000億美元，年均成長率17%以上；美洲雖然是智慧基建的最大市場，占比超過40%，不過亞洲卻是成長最快速的地區，年均成長率近20%領先美歐。

「智慧聯網」部分，實體虛擬化已是大勢所趨，IHS Markit 數據顯示，全球連線至物聯網的設備預期將從270億上升至1,250億台，年均成長率12%以上。

智慧城市中國信託大數據
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

和春專業媒合招募綠金人才 鎖定未來趨勢

2018-05-25 07:25

高通揪台積 攻VR晶片

2018-05-25 01:45

FII上市後 估漲十根停板

2018-05-25 01:45

宏碁多處理器桌機 30萬起跳

2018-05-25 01:45

全球電競產值300億 台廠布局

2018-05-25 01:45

南亞科滿手現金 進軍10奈米

2018-05-25 01:45

新應用 拉抬被動元件出貨

2018-05-25 01:45

力晶動起來 兩岸分工確立

2018-05-25 01:45

宏碁攻電競 要上下通吃

2018-05-25 01:45

華新科看MLCC 十年需求增十倍

2018-05-25 01:45

研調：太陽能今年需求估達113GW 創新高

2018-05-24 20:47

華新科：MLCC訂單超過6個月 答交時程到明年

2018-05-24 18:58

美光、昇揚急徵半導體工程師 薪資上看6萬元

2018-05-24 14:05

電子工程師超搶手 平均逾七個工作機會等著他

2018-05-24 14:02

遠傳NB-IoT全台布建 攜光寶科攻物聯網

2018-05-24 13:55

群創TV產品事業群總經理 楊柱祥兼任

2018-05-24 13:04

南亞科：DRAM環境有利 今年狀況不錯

2018-05-24 12:07

永大爆經營權爭奪戰 市場派公司派正面交鋒

2018-05-24 11:07

研華進物聯網第二階段 下半年推30個方案

2018-05-24 11:05

華通首季不畏淡季 法人估6月起訂單加溫

2018-05-24 11:03

自己的人才自己教！台灣人工智慧學校開張

2018-05-22 08:48

老爸們的愛 激發摩豆創意妙點子

2018-05-20 00:05

致勝心法／尋找藍海不如創造藍海

2018-05-20 00:05

摩豆創意不僅照顧小孩 還照顧毛小孩

2018-05-20 00:05

摩豆創意智慧玩偶 療癒你的心

2018-05-20 00:05

Vivo在台發表 首款隱形指紋手機

2018-05-02 16:46
看更多

熱門文章

天母知名豪宅法拍超慘烈 拍賣七次、破盤價標出

2018-05-24 11:39

虧死！家有這4種建物 不只要拆還得繳稅

2018-05-24 15:38

北市調降自住單一房屋稅 陳冲：柯P終於看懂了

2018-05-24 11:37

工總：大家心裡都有感 台灣各方面都在衰退中

2018-05-24 11:11

20年只成功一案 信義區都更最難搞

2018-05-24 10:40

20年都更僅成功一件 建商嘆：忠孝東路走九遍也沒用

2018-05-24 12:49

41~50歲「夾心世代」 退休想獨居比率最高

2018-05-25 05:45

待升息號角響起 新光備1350億銀彈伺機布局

2018-05-24 15:59

70歲以上高齡者買保單最快明年起要錄音錄影

2018-05-24 19:59

南亞科：DRAM今年供不應求

2018-05-25 01:45

油價下周估大漲0.5元 95無鉛續創三年半以來新高

2018-05-24 11:17

上個月才被罰 遠雄人壽再度被金管會開鍘

2018-05-24 21:21

歐個資法上路 我三招護企業

2018-05-25 01:45

新光金第1季大賺 新壽投報率近6%

2018-05-24 16:04

四家台商在布吉納法索有投資 有投保協議免驚！

2018-05-24 20:53

IMD排名退步 學者抓病灶看好未來

2018-05-24 11:49

華新科看MLCC 十年需求增十倍

2018-05-25 01:45

永大之爭 赫見寶佳旗號

2018-05-25 01:45

華新科：MLCC訂單超過6個月 答交時程到明年

2018-05-24 18:58

台灣世界競爭力退步 孫明德：台灣特性「不進則退」

2018-05-24 11:44

豪宅交易王高樓層有新交易 單價跌13%

2018-05-24 12:20

中裕愛滋新藥 預計Q3申請歐盟藥證

2018-05-24 16:10

力晶動起來 兩岸分工確立

2018-05-25 01:45

買預售屋簽約前 這些眉角要注意

2018-05-24 18:25

競爭力輸大陸 國發會有話要說

2018-05-24 13:06

基本工資漲足29K？邱俊榮：難一次到位

2018-05-24 12:28

ISS建議台新金股東 票投寶佳獨董候選人林景聰

2018-05-24 14:36

官員：基本工資漲足29K 難

2018-05-25 01:45

台電饋線跳電事件第八起 中廣都受到影響停電近一小時

2018-05-24 17:32

台灣競爭力退步 被大陸超越

2018-05-24 14:28

富邦調查：40世代中有17%以獨居為退休理想方式

2018-05-24 11:37

競爭力豬隊友是它！「勞動市場」排名大退步

2018-05-24 14:32

台灣競爭力輸大陸 工總：國家忙內鬥大家心裡都有感

2018-05-24 14:29

美光、昇揚急徵半導體工程師 薪資上看6萬元

2018-05-24 14:05

FII上市後 估漲十根停板

2018-05-25 01:45

核電廠除役計畫卡卡 環團提3建議

2018-05-24 15:31

高通揪台積 攻VR晶片

2018-05-25 01:45

IMD競爭力報告／我4指標全降 被陸超越

2018-05-24 23:30

台灣高鐵去年稅後淨利 53.4億元

2018-05-24 10:14

台布斷交 經濟部：投資廠商權益仍受保障

2018-05-24 21:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top