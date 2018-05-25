中信智慧城市建設基金 6月25日展開募集

2018-05-25 10:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊雅婷 ╱即時報導



近年來，智慧城市與大數據已成為全球關注的熱點，也吸引許多有遠見的政府及企業爭相投入。看準這一爆發式的成長，將成為一股不可逆的投資浪潮，中國信託投信擬於6月25日募集業界首檔聚焦智慧城市建設產業之「中國信託智慧城市建設基金」，帶領投資人提前卡位智慧城市建設商機。

中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維表示，智慧化儼然成為全球進步的共通語言，透過智慧聯網、雲端運算、大數據、移動互聯網、智慧型終端等技術的創新，打造出全面智慧化的環境、醫療、保全、交通、資源等面向。

隨著都市人口增加，各國政府及企業都已紛紛投入智慧城市建設，根據Grand View Research的報告，2014年智慧城市市值不到0.5兆美元，預估到2025年，上看2.5兆美元，將以近20％的年複合成長率發展。

若以2017年整體智慧城市建設分布來看，有七成以上的投資將集中在交通、基建與能源等項目。

劉哲維表示，智慧城市建設的三大投資主軸為「智慧基建」、「智慧聯網」與「智慧安控」。在「智慧基建」方面，由於科技加持，帶動基礎建設升級，根據美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）報告預估2021年資訊及通訊科技（ICT）基建市場規模將逼近9,000億美元，年均成長率17%以上；美洲雖然是智慧基建的最大市場，占比超過40%，不過亞洲卻是成長最快速的地區，年均成長率近20%領先美歐。

「智慧聯網」部分，實體虛擬化已是大勢所趨，IHS Markit 數據顯示，全球連線至物聯網的設備預期將從270億上升至1,250億台，年均成長率12%以上。