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亞崴在手訂單歷年最高 能見度看到Q4

2018-05-24 18:31中央社 台北24日電

工具機大廠亞崴訂單能見度可到第4季，在手訂單規模創新高，受惠美國和中國大陸市場，不排除調漲價格。法人估亞崴今年業績可創新高。

亞崴下午參加台灣證交所舉辦智慧機械/零組件產業主題式業績發表會。

在新產品布局，亞崴財務部經理許宏賓表示，公司近期深耕超大型動柱機、高速五軸機、臥搪機等，並自行開發附加頭等。

展望匯率因素，許宏賓指出，新台幣兌美元匯率回貶，困擾工具機產業的因素可望解除，今年預期匯損因素可改善。

在訂單能見度部分，亞崴董事長楊德華表示，目前亞崴訂單能見度可到第4季。

在手訂單部分，亞崴總經理康劍文表示，亞崴目前在手訂單量是歷年最高，主要受惠包括美國和中國大陸市場，中國大陸廠區今年產能已經排滿。

在價格部分，康劍文表示，目前原物料價格緊俏，例如鑄件鋼材價格已上漲50%，產品價格與原料有關，預期售價調整很有可能。

從市場應用來看，亞崴預期，汽機車需求可持續維持，韓國部分LCD 10.5代廠及半導體需求強勁，今年預期在美國和韓國市場有不錯表現。

在產能布局，亞崴預期嘉義大埔美廠今年底到明年初可望接近滿載。在中國大陸蘇州廠，預期二期廠房今年興建，可望明年啟用。

法人預估，亞崴第2季營收獲利可望比首季好，第3季和第4季業績可望逐季成長，今年亞崴業績應可創新高。

從市場分布來看，今年中國大陸市場占亞崴業績比重約31%，歐洲占比約20%，台灣占比約28%，美洲占比約12%，日本占比約1%。

亞崴今年首季合併營收新台幣10.8億元，較去年同期9.57億元成長12.7%，首季合併毛利率19.9%，較去年同期18.37%增加1.53個百分點。首季稅後淨利5403萬元，較去年同期虧損2379萬元轉盈，首季每股稅後純益0.56元，優於去年同期每股虧0.25元。

亞崴表示，今年首季營收創同期新高，不過毛利率仍受到美元匯率貶值影響，首季匯損約2000多萬元。

亞崴產品線包括五軸加工機、五面加工機、龍門加工機、立式加工機、臥式加工機、臥式搪銑加工機等。

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