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COMPUTEX 2018 AIoT攻佔家用市場

2018-05-24 15:20經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

COMPUTEX 2018即將於6月登場，智慧家庭成為展場重點之一，主辦單位貿協表示，今年COMPUTEX將集結全球科技領導業者，展出智慧家庭應用及解決方案，成就智慧科技生態系的發展契機。

隨著無線通訊與人工智慧（AI）技術的逐步成熟，智慧家庭市場也隨之蓬勃發展。根據國際研究暨顧問機構Gartner的預測，全球智慧家庭連網件數將由2017年的5.3億件增加至2020年的39.3億件，而在整體智慧城市中的佔比也從2017年的23%提升至2020年的44%，顯示未來智慧城市中家庭對物聯網的需求，將遠超越商業及公用等事業。今

年COMPUTEX將集結全球科技領導業者，展出智慧家庭應用及解決方案，成就智慧科技生態系的發展契機。

外貿協會秘書長葉明水指出，家庭是最貼近日常所需的應用場域，結合物聯網及人工智慧兩大趨勢，並提供個人化體驗的智慧家庭，將是國內外軟硬體廠商發展的下一個主戰場。

從全球科技巨擘紛紛投入並持續佈局也可看出，提供安全、節能、舒適服務，並搭載語音及手機App串聯功能的智慧家庭將創造更多元便利的生活。

在家用監視領域中，視達威科技（StarVedia）的網路攝影機產品，只需簡單的設定步驟，無論在家或外出遠行，都能輕易的掌握居家安全與即時動態。達碩智慧科技（TASHI Smartech）的閘道器則連結電視、手機App等平台，並整合大門影音對講機、居家照護等多種服務，提供用戶全方位安全應用商品，協助居家監控更加智慧與便利。

家庭能源管理及自動化方面，鉅康科技（Netvox Technology）將於此次COMPUTEX展示LoRa熱紅外控測器，透過實施動態檢測，掌握監控區域移動狀況，並隨時報告溫度和光照水平。

宜優科技（EQL Technology）的智能小管家則可藉由手機App，遠端控制家電產品，其智能插座亦可讓用戶了解家中能源損耗狀況，並提供定時排程功能。

除此之外，智慧家庭在健康保健領域的應用也是各廠商不斷優化發展的方向之一。如瀚誼世界科技（Honeywld Technology）就將展示專為銀髮族設計的個人隨身警報裝置，當跌倒或急難事件發生，裝置會從所在位置GPS自動發送緊急通報，也可一鍵撥通親友及醫療單位電話。

COMPUTEX 2018將於6月5日至6月9日展出（InnoVEX展區為6月6日至6月8日），包含在世貿一館1樓的SmarTEX-智慧居家與娛樂區，為期五天的展覽將集結包含上游晶片至終端應用的智慧家庭管理應用及解決方案等廠商，共同展示物聯網與人工智慧的多元發展，以及未來居家與生活新面貌。

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