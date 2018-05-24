影／5G大預言 諾基亞：用量將暴增千倍

2018-05-24 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高昕正 ╱即時報導



看準5G帶動的萬物聯網趨勢，諾基亞今(24)日在台灣發表全新的同調數位訊號處理器，諾基亞大中華區總裁 王建亞預言，未來萬物聯網，將讓網路用量暴增千倍。