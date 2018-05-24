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銀行機器人客服 提供24小時服務

2018-05-24 06:10聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

隨著智慧型裝置的普及，提升行動金融服務已成為各家銀行業必修課題，兆豐銀行為了讓廣大的客戶能獲得更優異的全方位快速服務，成功打造智能機器人客服，24小時全天候為客戶隨時待命服務。

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2020年將有25%與客戶服務和支援作業相關的聯繫管道會整合虛擬客戶助理(VCA)或聊天機器人(chatbots)技術，遠高於2017年的2%。國內各銀行也積極發展機器人客服，繼富邦銀、中國信託、國泰世華銀行、第一銀行等銀行之後，兆豐銀行也推出機器人客服。

即日起，民眾可透過各式連網裝置，如手機、平板電腦、個人電腦，直接進入兆豐銀行官網，點選網站頁面右方的「線上客服」功能，便可於對話視窗中，以文字訊息方式與機器人聊天互動，輕鬆獲得想詢問的資訊。

兆豐銀行表示，打破過往需致電客服專線尋求真人解答的模式，「線上客服」能24小時不受地區或環境限制為顧客提供服務，大幅減少客戶在電話線上等待的時間，提高服務品質。

凡是對兆豐銀行的產品或活動有不了解之處，民眾均可於智能客服獲得想要的資訊，倘若人在國外，24小時的「線上客服」更會是好幫手，能免除國際電話的冗長等待時間與高額通話費，為民眾立即提供諮詢服務。

除了正式推出機器人「線上客服」外，兆豐銀行在其他e化服務上也相當積極，今年初領先推出的手機「線上辦卡」服務，提供民眾更加便利的辦卡途徑。

無論是已持有兆豐銀行信用卡的卡友，或持有其他銀行信用卡用戶，皆可透過手機進行快速申辦兆豐銀行信用卡之業務，不限時地只需透過智慧型手機快速輸入個人資料及卡片資訊，3分鐘內便可迅速完成辦卡，有效滿足顧客辦卡需求。

兆豐銀行聊天機器人智慧型手機
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