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宏碁全面擴充電競產品線 推出電競專用椅、行李箱

2018-05-24 02:12經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

宏碁（2353）全力搶食電競商機，美東時間23日在紐約舉行的國際新品發表會上，宣布電競產品線全面擴充，戰火延伸至電競鍵盤、滑鼠，甚至專用椅和行李箱等周邊設備。

宏碁董事長陳俊聖今天更預告，宏碁正與英特爾合作開發全球創舉的「多處理器」（Multi-CPU）電競桌級「Predator X」，首度把工作站級別的效能引進電競市場，目標今年內推出，售價有機會挑戰宏碁先前造成轟動的30萬元天價電競筆電Predator 21X。

宏碁今年夏季新品記者會選在全球知名的藝術表演殿堂紐約林肯中心舉行，圍繞火紅的「電競」為頭號重點，包括宏碁旗下瞄準入門級輕度玩家的「類電競」產品線Nitro，首度推出Nitro 50系列桌機；和Nitro VG0及RG0系列顯示器，相較於原本Nitro系列只有筆電，產品陣容擴大。

另外在專業級的電競次品牌Predator方面，宏碁今天發表猛獸級的電競筆電Predator Helios 500 ，以及標榜極致效能的電競桌機Predator Orion 5000，展現超強電競武力。此外，宏碁今天更一口氣推出全新的電競鍵盤及滑鼠、電競專用椅、高強度耐用行李箱等周邊設備，產品線全面擴充，希望可以滿足玩家的各種需求。

宏碁全面擴充電競產品線，推出電競專用椅、行李箱。（記者曾仁凱／攝影）
宏碁全面擴充電競產品線，推出電競專用椅、行李箱。（記者曾仁凱／攝影）
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宏碁全面擴充電競產品線，推出電競專用椅、行李箱。（記者曾仁凱／攝影）
宏碁全面擴充電競產品線，推出電競專用椅、行李箱。（記者曾仁凱／攝影）
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電競鍵盤宏碁電競筆電
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