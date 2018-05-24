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新iPhone啟動備貨 台積A12蘋單傳量產

2018-05-24 02:18經濟日報 編譯林奕榮林聰毅簡永祥／綜合報導

路透
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彭博資訊23日報導，台積電已開始為蘋果量產今年新款iPhone搭載的A12處理器。業界認為，這意味蘋果已開始要求供應鏈為iPhone新機備貨，台積電、大立光、玉晶光、穩懋、可成、鴻海等蘋概股將啟動新一波成長動能。

業界普遍預期，蘋果今年下半年可能推出三款iPhone新機，分別為6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版，及6.1吋LCD版。其中，6.1吋LCD版新機因性價比相對高，銷售最被看好，分析師預估占新款iPhone比重可達50%。

彭博引述消息人士談話指出，新iPhone將搭載最新的A12處理器，並使用台積電7奈米製程生產，相較於目前iPhone 8與iPhone X使用的10奈米製程，具有1.6倍邏輯密度，速度提高20％及功耗降低40％等優勢。

經濟日報提供
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蘋果和台積電均不回應相關訊息。台積電供應鏈日前透露，台積電7奈米製程在良率及功率表現都超越三星，並持續獲得蘋果、輝達、高通、聯發科等客戶青睞，成為挹注營運的龐大動能。

業界人士指出，台積電本季營運展望雖受iPhone 8/8Plus與iPhone X銷售不佳而不如預期，但因應蘋果新世代A12處理器今年導入新款手機，台積電為蘋果代工的主力製程，也快速由10奈米轉7奈米製程，後續營運動能仍值得期待。

台積電共同執行長暨總經理魏哲家稍早在法說會中預告，台積電今年第4季7奈米營收占比可達二成，全年營收占比可達10%。業界分析，台積電7奈米營收占比快速拉升，主要關鍵即是A12處理器近期開始量產，第3季將大量交貨。

隨著台積電開始量產A12處理器，業界認為，這意味蘋果已開始要求供應鏈為iPhone新機備貨，從過去經驗來看，iPhone新機會從處理器、光學鏡頭等零組件開始備貨，之後陸續延伸至機殼等領域，最後在鴻海等代工廠組裝。

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