親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

經濟解析／台灣4月生產指數創新高 台積電是王道

2018-05-23 22:28經濟日報 記者吳馥馨╱即時報導

經濟部統計處23日公布4月工業生產指數為102.94，為歷年同期新高，年增8.5%，表現優於預期。統計處副處長王淑娟表示，主因是高階製程產品產量增多，帶動增速攀升。

因應我國產業結構改變，經濟部統計處於本月起改編工業生產指數，其中生產指數的權數，由「生產淨值」改為「附加價值」計算，這會讓高附加價值的貨品，拉升工業生產指數力道的效果增強；反之，若當期業者產品組合為較多低階製程產品，附加價值較低，指數下降也會更多。

從增速來看，拉動4月生產指數創新高的「三駕馬車」分別是積體電路業、電腦電子產品及光學製品業、機械設備業。

晶圓代工龍頭台積電，4月營收成長44%；反映到工業生產的積體電路業生產指數114.38，為歷年同期新高，年增率高達35.6%，也是「連七紅」。有了積體電路業的挹注，4月電子零組件業指數也創歷年同期新高，年增率近二成。

受惠於於半導體需求熱絡，帶動半導體檢測設備增產，加上固態硬碟、行動裝置鏡頭也因高階產品比重提升，以及NB代工廠訂單成長，電腦電子及光學製品業的指數也有「二位數」成長。

機械設備業則因全球景氣復甦，投資擴廠積極，加上智慧製造技術提升，以及業者對自動化設備需求殷切，帶動機械設備業指數年增約一成。

各主要行業中，生產指數衰退的有液晶面板及其組件業、汽車及其組件業。前者因需求走弱、面板價格續跌所致；後者則是因部分車廠進行廠房更新，以致轎車減產，下游相關零組件也同步減產所致。統計處也預估，5月製造業指數年增率約為3%左右。

工業生產指數積體電路
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

影╱闖十年 中科四期環評大會通過

2018-05-23 19:15

中科四期二林園區通過2階環評 彰縣：帶2.5萬就業機會

2018-05-23 21:49

陳美伶：國內企業併購還有成長空間

2018-05-23 20:34

銅箔廠榮科將上市 看旺汽車5G商機

2018-05-23 20:03

台勝科：12吋矽晶圓價格 可望兩位數成長

2018-05-23 20:00

廣隆光電看好越南電信標案 毛利率可回溫

2018-05-23 19:58

宏達電第2曲線 VR事業力拚加速成長

2018-05-23 19:56

敦陽與Synergies推出AI反洗錢解決方案

2018-05-23 19:20

丁守中辭和碩董事 專心打選戰

2018-05-23 18:20

北市宣布 明年以東區為智慧路燈建置區域

2018-05-23 17:06

去年台灣併購交易件數小幅增長 交易型態更豐富且多元

2018-05-23 15:41

淡季效應 第1季全球筆電出貨量年減1.4%

2018-05-23 14:48

明基人工腎臟 年底插旗韓國

2018-05-23 14:31

聯強攜手澳商 推IoT節能方案

2018-05-23 14:31

AI成顯學 聯發科曦力連2發

2018-05-23 14:31

聯發科P22晶片亮相 強打AI

2018-05-23 14:31

4月北美半導體設備出貨 創新高

2018-05-23 14:31

聯發科P22晶片搶市占 終端產品估Q2上市

2018-05-23 12:33

友達展Mini LED面板 市場聚焦年底量產

2018-05-23 10:37

4月北美半導體設備製造商出貨金額 創歷史新高

2018-05-23 10:34

傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片

2018-05-23 09:41

若支付工具不設限 有人想用眼鏡支付

2018-05-23 06:01

亞太出擊 結盟運動品牌

2018-05-23 05:03

宏碁搶學生財 推全系列新品

2018-05-23 01:57

IDC：行動通信營收估減8%

2018-05-23 01:57

499之亂…購機綁約少了

2018-05-23 01:57

手機品牌廠突圍 推非手機產品

2018-05-23 01:57

這家美商…通用、Tesla都是客戶

2018-05-23 01:57

陳泰銘 併購 腳步不會停

2018-05-23 01:57

退休前夕…張忠謀心繫擴廠進度

2018-05-23 01:57

翟神天才性格 成創業盲點

2018-05-23 01:57

兩個原因 種下和沛失敗苦果

2018-05-23 01:57

FII發行價 23日有望公告

2018-05-23 01:57

蝦皮24h快攻 業績報喜

2018-05-23 01:57

鴻海衝AI互聯網 將砸百億

2018-05-23 01:57

智慧機4月銷量 跌破50萬支

2018-05-23 01:57

國巨併普思 法人喊三個利多

2018-05-23 01:57

摩爾定律出現重大突破 1.5奈米將成台積三星下個戰場

2018-05-23 01:57

翟神踢鐵板 和沛減資99.99%

2018-05-23 01:57
看更多

熱門文章

違法進口貨物 國貿局禁止大創2年不能進貨

2018-05-23 13:05

摩爾定律出現重大突破 1.5奈米將成台積三星下個戰場

2018-05-23 01:57

半個月內跳電7次…這個夏天怎麼過

2018-05-22 23:46

三圓出手 大同再爆經營權之爭

2018-05-23 01:57

璞園董座：房市要盤多久 年底選舉是關鍵

2018-05-23 12:09

信義房屋：買方能力未改善 房價長期盤整

2018-05-23 10:21

金金分離、產金分離 富邦金蔡家兄弟也中槍

2018-05-23 14:10

員工被爆公器私用打電動 中油回應「已口頭告誡」

2018-05-23 10:24

退休前夕…張忠謀心繫擴廠進度

2018-05-23 01:57

傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片

2018-05-23 09:41

饋線為何老跳脫？ 台電說應該是天氣熱

2018-05-22 23:49

國巨強攻車電 220億併美商

2018-05-23 01:57

國巨併普思 法人喊三個利多

2018-05-23 01:57

翟神天才性格 成創業盲點

2018-05-23 01:57

公股董總年齡上限花八年建立 立委：民進黨一年就打破

2018-05-23 13:02

鴻海衝AI互聯網 將砸百億

2018-05-23 01:57

和平電廠一號機今破管 橘燈再亮臨限電紅燈邊緣

2018-05-23 14:13

國銀Q1獲利亮眼 大賺860億

2018-05-23 01:02

兩個原因 種下和沛失敗苦果

2018-05-23 01:57

聯發科P60表現超乎預期 再推P22搶市

2018-05-23 11:41

核一廠除役之路卡關 台電：本周提出訴願

2018-05-23 11:16

未達節電目標電費加成計算 行政院：為鼓勵節電

2018-05-23 12:09

大創百貨遭廢止出進口的許可證

2018-05-23 16:09

永豐金證總座 停職五個月

2018-05-23 01:05

三圓董座王光祥縱橫房市 搞定正義國宅案

2018-05-23 01:57

顧立雄瓦解財金幫第一步 官員退休後不宜任公股董監

2018-05-23 14:07

智慧機4月銷量 跌破50萬支

2018-05-23 01:57

和平電廠破管供電吃緊 大潭電廠七號機恢復供電

2018-05-23 14:23

大同公司派持股不足 面臨考驗

2018-05-23 01:57

這家美商…通用、Tesla都是客戶

2018-05-23 01:57

499之亂…購機綁約少了

2018-05-23 01:57

八年級生省錢術／不辦婚宴 登記就好

2018-05-23 14:12

Skoda到港新車 三天賣光

2018-05-23 01:57

台勝科：12吋矽晶圓價格 可望兩位數成長

2018-05-23 20:00

國發基金挺新創 投資二公司

2018-05-23 01:27

和沛減資到1元…為何不收掉？ 翟神：只為負責

2018-05-22 23:32

全聯拚成長 瞄準空白商機

2018-05-23 01:57

葉黃杞有無涉炒股？ 顧立雄：已移送檢調認定

2018-05-23 09:18

幸福人壽海外藏款 顧立雄：剩60億元會設法追回

2018-05-23 12:43

宏碁搶學生財 推全系列新品

2018-05-23 01:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top