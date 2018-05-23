經濟解析／台灣4月生產指數創新高 台積電是王道

2018-05-23 22:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



經濟部統計處23日公布4月工業生產指數為102.94，為歷年同期新高，年增8.5%，表現優於預期。統計處副處長王淑娟表示，主因是高階製程產品產量增多，帶動增速攀升。

因應我國產業結構改變，經濟部統計處於本月起改編工業生產指數，其中生產指數的權數，由「生產淨值」改為「附加價值」計算，這會讓高附加價值的貨品，拉升工業生產指數力道的效果增強；反之，若當期業者產品組合為較多低階製程產品，附加價值較低，指數下降也會更多。

從增速來看，拉動4月生產指數創新高的「三駕馬車」分別是積體電路業、電腦電子產品及光學製品業、機械設備業。

晶圓代工龍頭台積電，4月營收成長44%；反映到工業生產的積體電路業生產指數114.38，為歷年同期新高，年增率高達35.6%，也是「連七紅」。有了積體電路業的挹注，4月電子零組件業指數也創歷年同期新高，年增率近二成。

受惠於於半導體需求熱絡，帶動半導體檢測設備增產，加上固態硬碟、行動裝置鏡頭也因高階產品比重提升，以及NB代工廠訂單成長，電腦電子及光學製品業的指數也有「二位數」成長。

機械設備業則因全球景氣復甦，投資擴廠積極，加上智慧製造技術提升，以及業者對自動化設備需求殷切，帶動機械設備業指數年增約一成。

各主要行業中，生產指數衰退的有液晶面板及其組件業、汽車及其組件業。前者因需求走弱、面板價格續跌所致；後者則是因部分車廠進行廠房更新，以致轎車減產，下游相關零組件也同步減產所致。統計處也預估，5月製造業指數年增率約為3%左右。