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陳美伶：國內企業併購還有成長空間

2018-05-23 20:34經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

國發會主委陳美伶23日出席2018台灣產業併購與轉型論壇時表示，併購是企業加速轉型升級的雙贏策略，但去年國內併購案整體併購金額不到全球的0.02%，顯見台灣業者在這一塊還有成長空間。

她說，過去時常聽到敵意併購，因此企業併購總被視為不擇手段的惡意行為，但其實並非要消滅被收購的公司，而是讓關鍵技術得以延續，也藉此壯大企業本身，例如近日宣布併購案的國巨，加速在第五代行動通訊（5G）和車用電子布局，不僅提供客戶完整電子零組件，透過國巨在全球市場的銷售通路，也進一步擴大普思電子的營運規模。

陳美伶指出，2017年全球併購總金額達3.7兆美元，連續四年超過3兆美元，併購交易件數也創新高達12,400件。但根據經濟部商業司統計，去年國內併購案僅219件，金額為5.8億美元，整體併購金額不到全球的0.02%，顯見企業運用併購加速升級轉型的策略，在台灣仍有成長空間。

為加速台灣產業轉型升級，國發基金也匡列1,000億元的「產業創新轉型基金」及200億元「投資併購投資基金」，和民間資金共同合作，提升國內投資動能。陳美伶說，「產業創新轉型基金」已經陸續投資國內紡織、再生醫療級太陽能等領域，帶動投資金額達194億元。

在法規制度方面，截至5月17日統計，政府相關部會共提報295項鬆綁成果，其中，財經部會共鬆綁153項。陳美伶表示，推動企業併購的法規鬆綁，政府沒有缺席，財政部明確規範公司合併或收購核認商譽要件及不得認列情形，有效降低爭議，同時減輕及簡化納稅義務人檢附文件作業負擔。

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