敦陽與Synergies推出AI反洗錢解決方案

2018-05-23 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



敦陽（2480）今天與AI新創公司美商Synergies簽訂戰略合作協議，將Synergies所開發的人工智慧（AI）解決方案，應用在敦陽的反洗錢系統，推出AI 反洗錢解決方案。未來雙方的合作還將拓展到製造業領域。新的應用持續推出，敦陽董事長梁修宗表示，敦陽今年營運展望樂觀。

敦陽為系統整合（SI）大廠，Synergies則是由「鴻海之子」張宗堯創立。張宗堯任職鴻海集團期間，以數據分析解決廠區氣候對製造故障率的影響，後申請赴麻省理工學院深造，獲得鴻海贊助，也將學習成果回饋鴻海。此次與敦陽攜手推出AI反洗錢解決方案，希望兩年內攻占60億元的反洗錢市場。

Synergies主要將洗錢防制的四大步驟包括名單檢核、風險評估、歷史交易偵測、貿易融資查詢等，以經辦人員的作業邏輯建立AI模型，加速案件的審理，將可減少約六成的法遵人力，以一家中大型銀行來說，一年約可節省2億元以上的成本。

敦陽目前在金融機構反洗錢系統的市占率超過五成，梁修宗表示，為了因應年底亞太防制洗錢組織

（APG）來台評鑑，許多金融機構早已花費數千萬元預算建置洗錢防制系統，但系統建置完成後仍須相關人員調查確認，當中衍伸出的人力、時間成本可能比系統本身還要高昂。目前台灣有約三分之二的金融機構採用敦陽的洗錢防制方案，與 Synergies 合作導入AI反洗錢解決方案， 將以 AI提升案件處理的效率。