親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

好市多「老鼠」又來！ 偷拆玩具、哈根達斯少1盒…

檢調約談台大遴委連前教長都有 就是不傳管中閔本人

敦陽與Synergies推出AI反洗錢解決方案

2018-05-23 19:20經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

敦陽（2480）今天與AI新創公司美商Synergies簽訂戰略合作協議，將Synergies所開發的人工智慧（AI）解決方案，應用在敦陽的反洗錢系統，推出AI 反洗錢解決方案。未來雙方的合作還將拓展到製造業領域。新的應用持續推出，敦陽董事長梁修宗表示，敦陽今年營運展望樂觀。

敦陽為系統整合（SI）大廠，Synergies則是由「鴻海之子」張宗堯創立。張宗堯任職鴻海集團期間，以數據分析解決廠區氣候對製造故障率的影響，後申請赴麻省理工學院深造，獲得鴻海贊助，也將學習成果回饋鴻海。此次與敦陽攜手推出AI反洗錢解決方案，希望兩年內攻占60億元的反洗錢市場。

Synergies主要將洗錢防制的四大步驟包括名單檢核、風險評估、歷史交易偵測、貿易融資查詢等，以經辦人員的作業邏輯建立AI模型，加速案件的審理，將可減少約六成的法遵人力，以一家中大型銀行來說，一年約可節省2億元以上的成本。

敦陽目前在金融機構反洗錢系統的市占率超過五成，梁修宗表示，為了因應年底亞太防制洗錢組織

（APG）來台評鑑，許多金融機構早已花費數千萬元預算建置洗錢防制系統，但系統建置完成後仍須相關人員調查確認，當中衍伸出的人力、時間成本可能比系統本身還要高昂。目前台灣有約三分之二的金融機構採用敦陽的洗錢防制方案，與 Synergies 合作導入AI反洗錢解決方案， 將以 AI提升案件處理的效率。

根據統計，敦陽首季每股稅後純益1.02元，是16年來首季新高。梁修宗表示，首季表現佳乃因3月有大型案件驗收入帳，預計今年主要成長的動能，包括接獲大陸半導體廠商訂單，以及跟著台商拓展東南亞市場的新廠系統建置的訂單，整體營運展望樂觀。至於AI反洗錢解決方案在完成概念認證、測試，預計年底上線，對營收的助益，將在明年明顯發酵。

敦陽與AI新創公司美商Synergies簽訂戰略合作協議，左為敦陽董事長梁修宗、...
敦陽與AI新創公司美商Synergies簽訂戰略合作協議，左為敦陽董事長梁修宗、右為Synergies執行長張宗堯。 記者何佩儒／攝影
分享

洗錢防制鴻海東南亞
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

影╱闖十年 中科四期環評大會通過

2018-05-23 19:15

去年台灣併購交易件數小幅增長 交易型態更豐富且多元

2018-05-23 15:41

NCC罰中華電200萬 遠傳及台哥大各60萬

2018-05-23 15:14

淡季效應 第1季全球筆電出貨量年減1.4%

2018-05-23 14:48

明基人工腎臟 年底插旗韓國

2018-05-23 14:31

聯強攜手澳商 推IoT節能方案

2018-05-23 14:31

AI成顯學 聯發科曦力連2發

2018-05-23 14:31

聯發科P22晶片亮相 強打AI

2018-05-23 14:31

4月北美半導體設備出貨 創新高

2018-05-23 14:31

聯發科P22晶片搶市占 終端產品估Q2上市

2018-05-23 12:33

友達展Mini LED面板 市場聚焦年底量產

2018-05-23 10:37

4月北美半導體設備製造商出貨金額 創歷史新高

2018-05-23 10:34

傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片

2018-05-23 09:41

若支付工具不設限 有人想用眼鏡支付

2018-05-23 06:01

亞太出擊 結盟運動品牌

2018-05-23 05:03

宏碁搶學生財 推全系列新品

2018-05-23 01:57

IDC：行動通信營收估減8%

2018-05-23 01:57

499之亂…購機綁約少了

2018-05-23 01:57

手機品牌廠突圍 推非手機產品

2018-05-23 01:57

這家美商…通用、Tesla都是客戶

2018-05-23 01:57

陳泰銘 併購 腳步不會停

2018-05-23 01:57

退休前夕…張忠謀心繫擴廠進度

2018-05-23 01:57

翟神天才性格 成創業盲點

2018-05-23 01:57

兩個原因 種下和沛失敗苦果

2018-05-23 01:57

FII發行價 23日有望公告

2018-05-23 01:57

蝦皮24h快攻 業績報喜

2018-05-23 01:57

鴻海衝AI互聯網 將砸百億

2018-05-23 01:57

智慧機4月銷量 跌破50萬支

2018-05-23 01:57

國巨併普思 法人喊三個利多

2018-05-23 01:57

摩爾定律出現重大突破 1.5奈米將成台積三星下個戰場

2018-05-23 01:57

翟神踢鐵板 和沛減資99.99%

2018-05-23 01:57

國巨強攻車電 220億併美商

2018-05-23 01:57

和沛減資到1元…為何不收掉？ 翟神：只為負責

2018-05-22 23:32

台灣智慧手機銷量 跌破4年新低

2018-05-22 23:29

IDC罕見示警：499之亂 影響台灣5G布局

2018-05-22 23:25

凱基銀受邀微軟年會發表AI 產業應用 金融業獨家

2018-05-22 21:35

全球半導體支出首次逾千億美元 估增14%

2018-05-22 19:54

蝦皮24h月化訂單超過30萬筆 第3季擴增倉儲

2018-05-22 19:45

鴻海營業報告書 郭台銘：今年經濟穩定擴張 留意通膨和升息

2018-05-22 19:04
看更多

熱門文章

違法進口貨物 國貿局禁止大創2年不能進貨

2018-05-23 13:05

摩爾定律出現重大突破 1.5奈米將成台積三星下個戰場

2018-05-23 01:57

半個月內跳電7次…這個夏天怎麼過

2018-05-22 23:46

三圓出手 大同再爆經營權之爭

2018-05-23 01:57

璞園董座：房市要盤多久 年底選舉是關鍵

2018-05-23 12:09

信義房屋：買方能力未改善 房價長期盤整

2018-05-23 10:21

員工被爆公器私用打電動 中油回應「已口頭告誡」

2018-05-23 10:24

金管會發布國銀首季海外獲利 大陸打敗新南向

2018-05-22 20:00

退休前夕…張忠謀心繫擴廠進度

2018-05-23 01:57

饋線為何老跳脫？ 台電說應該是天氣熱

2018-05-22 23:49

傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片

2018-05-23 09:41

金金分離、產金分離 富邦金蔡家兄弟也中槍

2018-05-23 14:10

國巨強攻車電 220億併美商

2018-05-23 01:57

國巨併普思 法人喊三個利多

2018-05-23 01:57

總經理跟著客戶買股被金管會罰 永豐金證：會檢討改進

2018-05-22 21:22

翟神天才性格 成創業盲點

2018-05-23 01:57

鴻海衝AI互聯網 將砸百億

2018-05-23 01:57

總座遭停職 永豐金證：對業務無影響

2018-05-22 20:02

公股董總年齡上限花八年建立 立委：民進黨一年就打破

2018-05-23 13:02

國銀Q1獲利亮眼 大賺860億

2018-05-23 01:02

和平電廠一號機今破管 橘燈再亮臨限電紅燈邊緣

2018-05-23 14:13

兩個原因 種下和沛失敗苦果

2018-05-23 01:57

未達節電目標電費加成計算 行政院：為鼓勵節電

2018-05-23 12:09

核一廠除役之路卡關 台電：本周提出訴願

2018-05-23 11:16

智慧機4月銷量 跌破50萬支

2018-05-23 01:57

永豐金證總座 停職五個月

2018-05-23 01:05

三圓董座王光祥縱橫房市 搞定正義國宅案

2018-05-23 01:57

顧立雄瓦解財金幫第一步 官員退休後不宜任公股董監

2018-05-23 14:07

這家美商…通用、Tesla都是客戶

2018-05-23 01:57

聯發科P60表現超乎預期 再推P22搶市

2018-05-23 11:41

499之亂…購機綁約少了

2018-05-23 01:57

和平電廠破管供電吃緊 大潭電廠七號機恢復供電

2018-05-23 14:23

大同公司派持股不足 面臨考驗

2018-05-23 01:57

Skoda到港新車 三天賣光

2018-05-23 01:57

和沛減資到1元…為何不收掉？ 翟神：只為負責

2018-05-22 23:32

國發基金挺新創 投資二公司

2018-05-23 01:27

葉黃杞有無涉炒股？ 顧立雄：已移送檢調認定

2018-05-23 09:18

全聯拚成長 瞄準空白商機

2018-05-23 01:57

宏碁搶學生財 推全系列新品

2018-05-23 01:57

每天滑手機浪費電？ 非核家園這樣才能實現

2018-05-23 12:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top