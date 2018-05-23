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好市多「老鼠」又來！ 偷拆玩具、哈根達斯少1盒…

檢調約談台大遴委連前教長都有 就是不傳管中閔本人

影╱闖十年 中科四期環評大會通過

2018-05-23 19:15聯合報 記者董俞佳╱即時報導

科技部中部科學工業園區管理局欲開發「中科第四期二林園區開發計畫」因農業用水搶水等問題，爭議了10年，今天於環評大會審查後通過。彰化縣長魏明谷親自出席環評大會請求通過此案，以提高彰化經濟發展，不過環保團體與環委也質疑，該開發案用水問題仍未說明清楚，且對於當地就業發展能有多少幫助，也有懷疑。

今年2月中科四期二林園區二階環評，經環保署第二次專案小組初審會議審查建議通過，中科管理局再送環評書件至環評大會審議，期待盡速讓廠商進駐建廠。今天環評大會上魏明谷親自出席，請求環評大會通過此案，提高彰化的經濟發展。魏明谷說，這個案子彰化期待很久了，請環評委員支持通過此案，將來會跟中科合作，未來周遭的環境與交通系統都能持續動工興建。

不過，中科四期的用水仍持續受到環團質疑，彰化環保聯盟總幹事施月英、台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉等人都提出用水問題仍未完全解決，中科管理局承諾，會篩選低用水產業、排除高耗水產業，也會要求廠商管控用水、申請入園要提出用水計畫書等會中等。不過，環委劉小如也質疑，雖然報告中說用水會平衡，但是用水規畫仍依靠外來的自來水，也是相互矛盾。另外環委與環團也質疑，開發單位所提可以提高當地就業機會讓人懷疑。

不過，進入閉門會議之後，環委討論後決議，該案符合上位計畫，取水量也確認經水利署規畫，沒有問題，因此全案通過。

環評魏明谷
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