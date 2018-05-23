北美半導體設備4月出貨金額 再創17年新高

2018-05-23 11:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



全球半導體需求欲罷不能，景氣持續擴張，國際半導體產業協會（SEMI）最新公布北美半導體設備製造商4月出貨金額高達26.9億美元，再創17年來新高記錄。根據數據分析，其中記憶體、高效能運算及車用成長力道超越昔日手機市場，成為推動半導體三大引擎。

SEMI公布最新4月北美半導體設備出貨報告，出貨金額高達26.9億美元，連續3個月走高，是繼3月出貨金額24.3億元創高之後，再創17年新高記錄，而4月較上月最終數據的24.3億美元相比上升10.7%，相較於去年同期21.3億美元成長26%。

SEMI台灣區總裁曹世綸表示，4月半導體設備出貨金額打破了2000年10月單月26億美元的最高紀錄。在記憶體、高效能運算、車用半導體等各類晶片的強勁需求下，半導體設備市場不受銷售表現不如預期的智慧型手機影響，持續維持穩健成長態勢。

其中記憶體旺盛需求，三星持續在中國開出產能，而中國記憶體廠亦大舉投入市場，帶動半導體設備出貨暢旺，根據集邦科技旗下DRAMeXchange調查，中國記憶體產業目前以投入NAND Flash市場的長江存儲、專注於行動式記憶體的合肥長鑫，以及致力於利基型記憶體晉華集成三大陣營為主，目前三家廠商試產時間約在2018年下半年，2019年上半年將全面進入量產。對於設備需求大幅擴增。