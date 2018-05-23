親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

台灣是亞洲最幸福國家？ 行政院承認搞錯了

評／當過兵才能立法？當真要讓義務役審年改嗎？

北美半導體設備4月出貨金額 再創17年新高

2018-05-23 11:35經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

全球半導體需求欲罷不能，景氣持續擴張，國際半導體產業協會（SEMI）最新公布北美半導體設備製造商4月出貨金額高達26.9億美元，再創17年來新高記錄。根據數據分析，其中記憶體、高效能運算及車用成長力道超越昔日手機市場，成為推動半導體三大引擎。

SEMI公布最新4月北美半導體設備出貨報告，出貨金額高達26.9億美元，連續3個月走高，是繼3月出貨金額24.3億元創高之後，再創17年新高記錄，而4月較上月最終數據的24.3億美元相比上升10.7%，相較於去年同期21.3億美元成長26%。

SEMI台灣區總裁曹世綸表示，4月半導體設備出貨金額打破了2000年10月單月26億美元的最高紀錄。在記憶體、高效能運算、車用半導體等各類晶片的強勁需求下，半導體設備市場不受銷售表現不如預期的智慧型手機影響，持續維持穩健成長態勢。

其中記憶體旺盛需求，三星持續在中國開出產能，而中國記憶體廠亦大舉投入市場，帶動半導體設備出貨暢旺，根據集邦科技旗下DRAMeXchange調查，中國記憶體產業目前以投入NAND Flash市場的長江存儲、專注於行動式記憶體的合肥長鑫，以及致力於利基型記憶體晉華集成三大陣營為主，目前三家廠商試產時間約在2018年下半年，2019年上半年將全面進入量產。對於設備需求大幅擴增。

半導體記憶體
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

摩爾定律出現重大突破 1.5奈米將成台積三星下個戰場

2018-05-23 01:57

友達展Mini LED面板 市場聚焦年底量產

2018-05-23 10:37

4月北美半導體設備製造商出貨金額 創歷史新高

2018-05-23 10:34

傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片

2018-05-23 09:41

若支付工具不設限 有人想用眼鏡支付

2018-05-23 06:01

亞太出擊 結盟運動品牌

2018-05-23 05:03

宏碁搶學生財 推全系列新品

2018-05-23 01:57

IDC：行動通信營收估減8%

2018-05-23 01:57

499之亂…購機綁約少了

2018-05-23 01:57

手機品牌廠突圍 推非手機產品

2018-05-23 01:57

這家美商…通用、Tesla都是客戶

2018-05-23 01:57

陳泰銘 併購 腳步不會停

2018-05-23 01:57

退休前夕…張忠謀心繫擴廠進度

2018-05-23 01:57

翟神天才性格 成創業盲點

2018-05-23 01:57

兩個原因 種下和沛失敗苦果

2018-05-23 01:57

FII發行價 23日有望公告

2018-05-23 01:57

蝦皮24h快攻 業績報喜

2018-05-23 01:57

鴻海衝AI互聯網 將砸百億

2018-05-23 01:57

智慧機4月銷量 跌破50萬支

2018-05-23 01:57

國巨併普思 法人喊三個利多

2018-05-23 01:57

翟神踢鐵板 和沛減資99.99%

2018-05-23 01:57

國巨強攻車電 220億併美商

2018-05-23 01:57

和沛減資到1元…為何不收掉？ 翟神：只為負責

2018-05-22 23:32

台灣智慧手機銷量 跌破4年新低

2018-05-22 23:29

IDC罕見示警：499之亂 影響台灣5G布局

2018-05-22 23:25

凱基銀受邀微軟年會發表AI 產業應用 金融業獨家

2018-05-22 21:35

全球半導體支出首次逾千億美元 估增14%

2018-05-22 19:54

蝦皮24h月化訂單超過30萬筆 第3季擴增倉儲

2018-05-22 19:45

鴻海營業報告書 郭台銘：今年經濟穩定擴張 留意通膨和升息

2018-05-22 19:04

影／國巨砸220億併美商普思 分析師這麼解讀

2018-05-22 18:33

欣欣客運採購華德新車 10月投入營運

2018-05-22 17:26

伺服器記憶體高成長 3年內成DRAM主流

2018-05-22 17:05

台灣首創PaGamO效果佳 葉丙成抵矽谷推廣

2018-05-22 16:59

安全高效能 原能會研發全固態鋰電池

2018-05-22 15:08

聲寶多角化 引進日本頑固餐飲

2018-05-22 14:32

張忠謀退休倒數 選員工餐廳低調歡送

2018-05-22 14:32

退休前夕 張忠謀心繫中科南科進度

2018-05-22 14:32

經營品牌不簡單 富智康去年苦吞虧損

2018-05-22 14:32

日亞化控告日本華碩侵權 華碩這樣回應

2018-05-22 14:32
看更多

熱門文章

群創裁員震憾外界 雲嘉南分署協助近4成資遣員工

2018-05-22 15:14

半個月內跳電7次…這個夏天怎麼過

2018-05-22 23:46

摩爾定律出現重大突破 1.5奈米將成台積三星下個戰場

2018-05-23 01:57

跟著客戶買大同 金管會開罰並令葉黃杞再次停職

2018-05-22 16:59

保發中心董座示警 保險業華麗外表暗藏隱憂

2018-05-22 13:12

三圓出手 大同再爆經營權之爭

2018-05-23 01:57

24h購物中心加持 蝦皮：穩坐台灣最大電商

2018-05-22 15:03

影／國巨砸220億併美商普思 分析師這麼解讀

2018-05-22 18:33

金管會發布國銀首季海外獲利 大陸打敗新南向

2018-05-22 20:00

鴻海營業報告書 郭台銘：今年經濟穩定擴張 留意通膨和升息

2018-05-22 19:04

永豐金證總座葉黃杞涉違法買賣股票 遭停職五個月

2018-05-22 17:24

饋線為何老跳脫？ 台電說應該是天氣熱

2018-05-22 23:49

玉山刷臉提款下半年上路 只偵測活體 照片止步

2018-05-22 14:55

總經理跟著客戶買股被金管會罰 永豐金證：會檢討改進

2018-05-22 21:22

總座遭停職 永豐金證：對業務無影響

2018-05-22 20:02

國巨強攻車電 220億併美商

2018-05-23 01:57

玉山銀行刷臉提款ATM 憑一張臉就能領錢

2018-05-22 16:32

國巨併普思 法人喊三個利多

2018-05-23 01:57

退休前夕…張忠謀心繫擴廠進度

2018-05-23 01:57

國銀Q1獲利亮眼 大賺860億

2018-05-23 01:02

拉低平均薪資 民團周四政院「道歉」

2018-05-22 14:18

鴻海衝AI互聯網 將砸百億

2018-05-23 01:57

翟神天才性格 成創業盲點

2018-05-23 01:57

今天用電量達歷史次高 警戒橘燈再亮

2018-05-22 16:37

雄獅獨包郵輪 明年五梯次創新高

2018-05-22 14:29

智慧機4月銷量 跌破50萬支

2018-05-23 01:57

兩個原因 種下和沛失敗苦果

2018-05-23 01:57

張忠謀退休前 心繫台積電中科、南科新建工程

2018-05-22 13:57

伺服器記憶體高成長 3年內成DRAM主流

2018-05-22 17:05

跳電事件頻傳 沈榮津促台電28日報告

2018-05-22 15:08

三圓董座王光祥縱橫房市 搞定正義國宅案

2018-05-23 01:57

這家美商…通用、Tesla都是客戶

2018-05-23 01:57

影／新台幣兌美元何時見3字頭？專家：五月底有機會！

2018-05-22 12:15

永豐金證總座 停職五個月

2018-05-23 01:05

傳台積電開始量產新iPhone的A12晶片

2018-05-23 09:41

張忠謀退休倒數 選員工餐廳低調歡送

2018-05-22 14:32

Fitbit Pay來了 6銀行信用卡支援

2018-05-22 19:30

持續投資台灣 蝦皮：台灣人力明年底擴充至1500人

2018-05-22 15:19

和沛減資到1元…為何不收掉？ 翟神：只為負責

2018-05-22 23:32

499之亂…購機綁約少了

2018-05-23 01:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top