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獨／比白色恐怖更白色恐怖！ 北檢約談台大遴委

「川金會」生變？ 川普：可能延期舉行

若支付工具不設限 有人想用眼鏡支付

2018-05-23 06:01聯合報 記者孫中英╱即時報導

台灣消費者對支付工具想像，相當多元。根據Visa「未來支付調查」 ，當台灣受訪者被問到，若支付工具型態「不設限」，會選擇哪些工具進行支付時？最多人、約68%受訪者還是選擇手機，但32%選手錶，選感應識別證的有16%，鑰匙圈有15%，還有人選戒指、占13%。台灣近視族不少，選眼鏡和太陽眼鏡支付受訪者，也有9%。

Visa表示，物聯網浪潮崛起，手機、穿戴裝置正改變人們日常支付行為。根據另一項Visa針對美國消費者支付習慣調查(How We Will Pay Survey )」也發現，消費者對「穿戴式支付」裝置(例如手錶、手環)的接受度日漸提高。

Visa表示，調查發現，有超過85%的受訪美國消費者表示，穿戴式支付裝置有助節省時間並提高效率，且有28.3%已擁有穿戴式支付裝置的消費者都說，他們幾乎「不使用」現金，但有超過70%擁有穿戴式支付裝置的消費者表示，會擔心在使用穿戴裝置時，資料遭盜用問題。

Visa表示，行動支付及穿戴式支付工具，是利用「代碼化技術(Visa Token Service/Tokenization)」 提供安全機制，以確保支付交易更快速、安全。這項安全技術，是藉由代碼(Token)取代持卡人16位數的真實卡號，經過加密並以安全方式儲存在行動及穿戴裝置上的安全元件中，且每筆交易均以獨特的一次性動態安全碼加以授權，讓每筆支付交易加倍安全及順暢。

包括北富銀等銀行，與Fitbit合作推出Fitbit Pay，透過手錶這種穿戴式...
包括北富銀等銀行，與Fitbit合作推出Fitbit Pay，透過手錶這種穿戴式裝置也能進行刷卡支付。圖／台北富邦提供。
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Visa穿戴裝置手機
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