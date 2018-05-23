若支付工具不設限 有人想用眼鏡支付

2018-05-23 06:01 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



台灣消費者對支付工具想像，相當多元。根據Visa「未來支付調查」 ，當台灣受訪者被問到，若支付工具型態「不設限」，會選擇哪些工具進行支付時？最多人、約68%受訪者還是選擇手機，但32%選手錶，選感應識別證的有16%，鑰匙圈有15%，還有人選戒指、占13%。台灣近視族不少，選眼鏡和太陽眼鏡支付受訪者，也有9%。

Visa表示，物聯網浪潮崛起，手機、穿戴裝置正改變人們日常支付行為。根據另一項Visa針對美國消費者支付習慣調查(How We Will Pay Survey )」也發現，消費者對「穿戴式支付」裝置(例如手錶、手環)的接受度日漸提高。

Visa表示，調查發現，有超過85%的受訪美國消費者表示，穿戴式支付裝置有助節省時間並提高效率，且有28.3%已擁有穿戴式支付裝置的消費者都說，他們幾乎「不使用」現金，但有超過70%擁有穿戴式支付裝置的消費者表示，會擔心在使用穿戴裝置時，資料遭盜用問題。