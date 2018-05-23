亞太出擊 結盟運動品牌

2018-05-23 05:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



亞太電信行銷中心副總鄧美慧（左二起）及World Gym世界健身俱樂部區業務副總張進慶宣布跨界合作，打造元化的健康智慧生活。 亞太電信／提供 分享 facebook 亞太電信昨（22）日宣布攜手World Gym跨界合作，打造健康智慧生活，號召近200萬用戶一起運動健身，更要搶進全台近2,000萬運動人口的龐大市場。亞太電信行銷中心副總鄧美慧表示，未來將積極擴大異業結盟，打造智慧生活。

根據體育署最新統計數字，國內運動人口已超過85%，看準運動人口商機，亞太電信與全台最大健身品牌「World Gym世界健身俱樂部」合作，推出「健康智慧動壹夏」專案，提供亞太電信近200萬4G用戶，享有30日免費至全台56間World Gym世界健身俱樂部健身的VIP健身會籍。

亞太電信表示，提供World Gym健身俱樂部的30萬會員們更有效進行健康智慧生活管理，使用會員碼申辦亞太電信指定資費方案，Apple Watch Series 3（GPS + Cellular）最低零元，首年減免eSIM一號通加值服務費，打造健康智慧生活新體驗，以攜碼新壹大網999方案為例，月付999元，即可零元購買指定款Apple Watch Series 3（GPS + Cellular）。

World Gym世界健身俱樂部是全台最大健身品牌，亞太電信表示，一般民眾至全台亞太電信Gt智慧生活門市，可免費索取World Gym世界健身俱樂部10日體驗券，免費享受多達14,400分鐘的活力體驗。

鄧美慧表示，亞太電信強調打造智慧生活，而eSIM（嵌入式SIM卡）推出後，將成為智慧生活中重要的應用，目前觀察除蘋果智慧手錶Apple Watch Series 3採用eSIM以外，未來其他品牌及平台也會推出多元終端，帶動eSIM及智慧生活發展。

鄧美慧表示，此次與World Gym合作後，從運動生活出發，未來將持續擴大異業結盟，未來也將機及攜手自行車、運動鞋、登山相關等產業合作。

亞太電信強調，以「技術領先」為發展基礎，以提供「智慧生活」為發展核心， Apple Watch Series 3也可支援亞太電信VoLTE及Wi-Fi通話功能，將亞太電信服務延伸至穿戴型裝置。

另外，亞太電信也打造完整 Apple Watch 管理功能介面，透過先進技術與應用整合的能力，可自行於遠端開通與解約 Apple Watch 服務，還可以遠端管理 服務暫停與復用未來會持續開發，提供用戶更多先進功能。