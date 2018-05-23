手機品牌廠突圍 推非手機產品

品牌廠力抗手機銷售減緩問題，紛紛推出非手機產品如智慧穿戴、虛擬實境等產品。圖為Apple Watch。 （本報系資料庫） 分享 facebook 智慧手機推出已逾十年，成熟國家面臨市場飽和問題，連大陸去年也面臨智慧機推出後首度衰退局面。品牌手機廠除了紛紛往新興市場尋求出海口，另一方面也推出非手機產品如智慧穿戴、虛擬實境（VR）、甚至各種物聯網（IOT）產品，創造更多元營收。

4月台灣智慧手機市場銷量跌破50萬支，雖然近期市場傳出台灣大及遠傳針對699元及799元資費的購機合約加碼約500元到1,000元之間，但日前強推499元吃到飽單門號資費的傷害已經造成，對手機市場助益不大。

手機廠拓展多元產品的作法，包括蘋果推出Apple Watch；三星推Gear系列的智慧手環、智慧手表、VR產品；宏達電近年更積極拓展VR產品Vive系列。

至於小米除了小米手環、筆電以外，透過生態鏈推出的產品，從空氣清淨機、掃地機器人、體重計、檯燈等，各種IOT產品，更是琳瑯滿目。華為除了智慧穿戴，近來也透過與策略夥伴合作，跨入物聯網應用市場。

手機市場飽和，對電信業者來說，用補貼手機來吸引消費者續約的業務型態，也要有所改變，近來許多電信業者提供給消費者的選擇，就包括電動車、掃地機器人等時下市場最夯的商品，甚至連健身房也成為電信業者的策略聯盟夥伴。